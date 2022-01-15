Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режиме

Общество 15.01.2022 14:46
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15.01.2022 14:46
Международный аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме после массовой задержки рейсов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Авиаузел полностью готов к приему и выпуску воздушных судов, сообщила ИА «Высота 102» специалист по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
«Коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе 0.45», – прокомментировала она.
Напомним, утром 15 января из-за резкого перепада температур ВПП волгоградского аэропорта обледенела, были задержаны полтора десятка рейсов. По данным онлайн-табло, в настоящее время на несколько часов задерживается вылет трех самолетов в Москву, Воронеж и Ростов-на-Дону и прилет четырех из Москвы, Минеральных Вод, Сочи и Брянска.
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