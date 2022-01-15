Происшествия

"Думали, замерзнем!": волгоградские спасатели вызволили из снежного плена 35 человек

Происшествия 15.01.2022 12:33
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15.01.2022 12:33



Волгоградские спасательные службы из-за стихии работали всю ночь. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 35 человек, в  том числе 6 детей были эвакуированы из снежного плена сотрудниками аварийно-спасательной службы региона и областного центра управления и связи. Эвакуация населения и застрявшей техники проводилась в садовых и дачных обществах в Ерзовке и Каменке Городищенского района, в поселке Горная поляна, дважды – в поселке Водный Советского района. Подробности спасательной операции сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Так, две машины, в которых находились 6 человек, в том числе двое детей,  глубоко увязли в снежных заносах на проселочной дороге между Кировским и Советским районами областного центра. Роман и Ольга Куркины были на даче в СНТ «Березка», но, когда из-за сильных порывов ветра отключился свет, решили вместе с соседями выбираться в город.

«Мы проехали примерно 5 километров и началась сильнейшая пурга. Я такого еще никогда не видел - нас просто замело!  В 16.00 мы уже начали вызывать сотрудников МЧС, потому что понимали, что самостоятельно выбраться не сможем, а у нас дети в машине и уже темнеет»- рассказывает Роман.
На помощь волгоградцам незамедлительно отправилась автоцистерна 5-ой пожарно-спасательной части, однако  из-за сильнейшего снегопада и ветра добраться до тех, кто оказался в снежной ловушке, стало непростой задачей. Оценив всю серьезность ситуации, огнеборцы вызвали на помощь гусеничную технику.
К месту выдвинулись снегоболотоход "Бобр" аварийно-спасательной службы Волгоградской области и большой артиллерийский тягач специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Волгоградской области. Вместе спасатели сумели пробиться к застрявшим в сугробах внедорожникам.
«Спасибо большое, что нас забрали! Я даже не представляю, что бы с нами там было. Спасатели молодцы! Без них  мы бы реально замерзли. Было очень страшно!», - добавляет к рассказу мужа Ольга.
Этой ночью пожарные-спасатели оказывали подобную адресную помощь и другим путникам, оказавшимся в затруднительной ситуации. Кому-то просто помогали расчистить дорогу, а кого-то даже эвакуировали из застрявших машин.
На помощь людям, оказавшимся во власти снежной стихии, в районе поселка Водный  Советского района Волгограда пришла группа подвижного пункта управления ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области. Здесь сотрудники МЧС России и ГИБДД  практически вручную  переместили застрявшие автомобили на обочину, а подоспевшая снегоуборочная техника  расчистила часть дороги для организации реверсивного движения. 
Помимо личного автотранспорта и грузовиков  на заснеженной дороге оказался рейсовый автобус, в котором находилась семья с пятилетним ребенком. Спасатели принесли теплую одежду для обогрева малыша.
Помогали попавшим в беду людям спасатели и в других районах Волгоградской области. Муниципалитеты и пожарные службы предоставляли транспорт, сотрудников, нередко на помощь застрявшим в снегу волгоградцам приходили и соседи. Так, в поселке Горьковский в Волгограде соседи вручную откопали из снега машину, которая не доехала буквально 200 метров до дома, а потом расчистили участок дороги.
Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.

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