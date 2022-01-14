



Жители четырех многоквартирных домов на Спартановке в Волгограде остались без горячей воды из-за поломки на центральном тепловом пункте №1 (ЦТП №1). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», в ЦТП №1 произошло технологическое нарушение на теплообменнике.

О причинах поломки не сообщается. Бригада специалистов концессий уже приступила к ремонту, работы продлятся ориентировочно до 16.00 14 января. После этого ресурс вернется в квартиры волгоградцев, живущих на улице Богомольца, 11, 17, 19 и Мясникова, 16.