Общество

В Волжском ребенку-инвалиду помогли получить кресло-коляску

Общество 13.01.2022 16:54
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13.01.2022 16:54


Прокуратура Волжского помогла получить специальное средство реабилитации для 6-летнего ребенка-инвалида.  Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для обращения прокуратуры в суд послужили материалы надзорной проверки, проведенной по обращению матери ребенка. Мальчик из-за специфики своего заболевания нуждался в специальном кресле с ручным приводом и с дополнительной фиксацией головы и тела. Однако длительное время ребенок техническим средством реабилитации не обеспечивался. 
В связи с этим  по итогам проверки прокуратурой города Волжского  в адрес руководителя ГУ "Волгоградское региональное отделение фонда социального страхования РФ" внесено предоставление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления прокурора ребенок наконец-то обеспечен необходимым техническим средством реабилитации. 

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