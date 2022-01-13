В Волгограде из-за ДТП на заснеженной дороге встали троллейбусы





Волгоград сковали десятибальные пробки из-за мощного снегопада. В районе остановки "ТРК "Европа Сити Молл" встали троллейбусы на полосе в сторону Тракторозаводского района из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей, которые перекрыли движение по двум полосам. Пассажиры, которых высадили из-за остановки троллейбусов, вынуждены были идти пешком на трамвайную остановку или до ЦПКиО.





Город заметает вторые сутки – снег пошел накануне и, по прогнозам синоптиков, будет идти целый день. На дорогах города гораздо меньше машин, чем обычно в это время – некоторые водители не решились садиться за руль, сделав выбор в пользу общественного транспорта, остальные откапывали свои автомобили из сугробов.





Пешеходам приходится пробивать тропы в снежной целине, чтобы добраться до остановок. При этом автобусы и трамваи в сторону центра идут переполненными.









В мэрии Волгограда ИА "Высота 102", между тем, заявили, что обработка дорог началась накануне с девяти часов вечера. На все магистрали и основные соединительные дороги бригады многократно наносили реагенты и убирали снежные массы.





Только за одну ночь было использовано 1800 тонн песко-соляной смеси. К работе на второстепенных дорогах приступят позже. Техника продолжит работать в течение всего дня, заверили в администрации.





К слову, уже завтра в Волгограде ожидается снег с дождем. При сохранении минусовых ночных температур днем в городе температура опустится до нуля. Температурные качели могут привести к ухудшению дорожной обстановки и образованию уже замучившего волгоградцев гололеда.



