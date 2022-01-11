На севере Волгограда ликвидировали порыв на магистральном водоводе

Общество 11.01.2022 10:02
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11.01.2022 10:02
Сегодня утром завершились восстановительные работы на магистральном водоводе в Тракторозаводском районе Волгограда, где накануне произошел порыв. Как сообщили в ООО "Концессии водоснабжения", ремонтные бригады устраняли течь на трубопроводе диаметром 1200 мм на протяжении ночи. К утру завершились сварочные работы и, как поясняют в компании, сеть стала постепенно заполняться водой. В ближайшее время подача горячей воды, которая была ограничена во время проведения аварийно-восстановительных работ, будет возобновлена. Отмечается, что течь устранили без приостановления холодного водоснабжения. Однако в редакцию накануне вечером поступило сразу несколько сообщений от жителей Дзержинского района Волгограда с жалобой на отсутствие холодной и горячей воды.
Напомним, технологическое нарушение на водоводе технического водоснабжения диаметром 1200 мм произошло в понедельник утром. Для того, чтобы приступить к сварочным работам, бригадам потребовалось полностью осушить трубопровод, что с учетом его габаритов заняло большое количество времени. Данный трубопровод снабжает ресурсом водоочистные сооружения Тракторозаводского района, обеспечивающие подачу воды в Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский районы.
Фото из архива "Высоты 102"
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