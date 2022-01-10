



С 10 января текущего года выросли цены на проезд по пригородным маршрутам №№103,104 и118, обслуживаемых ГУП ВО "Волгоградавтотранс". Как сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, стоимость проезда скорректирована в рамках установленного предельного тарифа 1,66 руб./пасс-км. Поясняется, что это сделано с целью сокращения убытков от применения тарифа ниже установленного предельного значения на фоне роста цен на ГСМ, запчасти, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта за шесть лет.

Так, цена проезда по маршруту №103 "г. Волгоград (АК-1208) - с. Ивановка" увеличена с 38 до 44 рублей. По маршруту №104 "г. Волгоград (ВСКПЗ) - п. Солянка" стоимость билета выросла с 54 до 62 рублей, а по маршруту №118 "г. Волгоград (ДК "Строитель") - п. Пархоменко" - с 74 до 82 рублей.

Всего в настоящее время в регионе действуют 50 пригородных и 14 внутриобластных междугородных автобусных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которые обслуживает областное предприятие ГУП ВО "Волгоградавтотранс". В наступившем 2022 году, как отмечают в комитете тарифного регулирования, предельные тарифы на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на автобусных маршрутах регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении для населения Волгоградской области останутся без изменений - 1,66 руб./пасс-км. Решение было принято еще 23 декабря прошлого года. Такие тарифы действуют в регионе с 2015 года.