Проезд в общественном транспорте Волгограда подорожает с нового года

Общество 17.12.2021 12:51
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17.12.2021 12:51
Депутаты Волгоградской городской думы на следующей неделе рассмотрят проект решения о повышении стоимости проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах на 3 рубля при оплате картой «Волна» и банковской картой. Тем, кто привык платить наличными, предлагается поднять стоимость проезда сразу на 5 рублей, сообщили в пресс-службе гордумы.
Согласно проекту, с 1 января пассажиры с картой «Волна» будут платить 23 рубля за одну поездку на любом виде общественного транспорта: автобусе, троллейбусе, трамвае и скоростном трамвае. Напомним, автобусы, обычные трамваи и троллейбусы сейчас обходятся в 20 рублей, проезд на линиях СТ – 23 рубля.
Пассажиры, которые привыкли расплачиваться банковской картой, в случае принятия проекта решения будут платить вместо 25 рублей за одну поездку 28 рублей. При оплате наличными средствами проезд будет стоить 30 рублей.
Удорожание проезда на общественном транспорте Волгограда мотивируется тем, что на протяжении трех лет цена поездок оставалась неизменной несмотря на инфляцию. Потребительские цены выросли на 14,9%, компримированное топливо подорожало на 22,05%, поднялась стоимость и различных материалов, энергоресурсов, запчастей.
В проекте отмечается, что пассажиров хотят максимально перевести на оплату проезда транспортной картой, поскольку бесконтактный способ наиболее предпочтителен во время пандемии. Авторы проекта решения уточняют, что в настоящее время «Волной» оплачивается только 43% всех поездок по Волгограду. «На базе карты «Волна» в Волгограде действует целая линейка удобных тарифов («Льготный проездной (трамвай-троллейбус)», «Часовой безлимитный» и др.). При использовании этих проездных стоимость одной поездки уменьшается до 12-17 рублей», – говорится в официальном сообщении городской думы.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте Волгограда. О грядущих изменениях пассажирам охотно рассказывают кондукторы. Между тем, на пресс-конференции 9 декабря заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев не стал прямо отвечать на вопрос о возможном повышении стоимости проезда на общественном транспорте в областном центре в будущем году. Он заявил, что он «пока не готов ответить – да или нет». «Мы смотрим, что диктуют законы экономики и что в соседних регионах. Рассматриваем варианты», - пояснил он.
Напомним, недавно проезд в общественном транспорте подорожал в Волжском. Теперь поездка в трамвае или автобусе обходится в 25 рублей, в маршрутке – в 26 рублей.
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