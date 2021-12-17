Проезд в общественном транспорте Волгограда подорожает с нового года





Депутаты Волгоградской городской думы на следующей неделе рассмотрят проект решения о повышении стоимости проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах на 3 рубля при оплате картой «Волна» и банковской картой. Тем, кто привык платить наличными, предлагается поднять стоимость проезда сразу на 5 рублей, сообщили в пресс-службе гордумы.

Согласно проекту, с 1 января пассажиры с картой «Волна» будут платить 23 рубля за одну поездку на любом виде общественного транспорта: автобусе, троллейбусе, трамвае и скоростном трамвае. Напомним, автобусы, обычные трамваи и троллейбусы сейчас обходятся в 20 рублей, проезд на линиях СТ – 23 рубля.

Пассажиры, которые привыкли расплачиваться банковской картой, в случае принятия проекта решения будут платить вместо 25 рублей за одну поездку 28 рублей. При оплате наличными средствами проезд будет стоить 30 рублей.

Удорожание проезда на общественном транспорте Волгограда мотивируется тем, что на протяжении трех лет цена поездок оставалась неизменной несмотря на инфляцию. Потребительские цены выросли на 14,9%, компримированное топливо подорожало на 22,05%, поднялась стоимость и различных материалов, энергоресурсов, запчастей.

В проекте отмечается, что пассажиров хотят максимально перевести на оплату проезда транспортной картой, поскольку бесконтактный способ наиболее предпочтителен во время пандемии. Авторы проекта решения уточняют, что в настоящее время «Волной» оплачивается только 43% всех поездок по Волгограду. «На базе карты «Волна» в Волгограде действует целая линейка удобных тарифов («Льготный проездной (трамвай-троллейбус)», «Часовой безлимитный» и др.). При использовании этих проездных стоимость одной поездки уменьшается до 12-17 рублей», – говорится в официальном сообщении городской думы.