В Волжском дорожает проезд в автобусах и трамваях





В Волжском с 1 ноября повышается стоимость проезда в автобусах и в трамваях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа, теперь цена поездки обойдется в 25 рублей. На сегодняшний момент стоимость проезда в общественном транспорте Волжского составляет 20 рублей. При этом, отмечается в документе, сохраняется право пересадки на другой маршрут или другой вид транспорта в течение часа с момента начала поездки (кроме пересадки на один и тот же маршрут одного вида транспорта). Также увеличивается и стоимость месячных проездных билетов, кроме социальных.