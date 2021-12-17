Волжанам грозит транспортный коллапс из-за исков чиновников к УФАС





Жители Волжского рискуют остаться без 11-ти маршруток с 22 января 2022 года из-за судебных тяжб между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства Волжского и Волгоградским управлением антимонопольной службы. В частности, «голыми» окажутся №№3Б, 5Б, 6Б, 8Б, 11Б, 14Б, 15Б, 16Б, 17Б, 33Б и 105Б, если до конца января мэрия не предпримет каких-либо мер, сообщает ИА «Высота 102».

Угроза транспортного коллапса образовалась из-за проведенного с нарушениями открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. На условия аукциона пожаловались семь перевозчиков, после рассмотрения жалоб УФАС выдало предписание об аннулировании конкурса . В ответ профильный комитет подал в Арбитражный суд Волгоградской области пять исков о признании решений и предписаний антимонопольщиков незаконными.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Волгоградской области, рассмотрение двух из пяти заявлений начнется 21 декабря 2021 года. Остальные три суд начнет рассматривать только в январе 2022 года, одно из заседаний назначено на 18 января. «До вынесения судом решений проводить повторный конкурс не представляется возможным», – сообщила зампредседателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского Олеся Крошкина в ответ на редакционный запрос «Высоты 102».

Без проведения повторного конкурса чиновники не смогут выдать перевозчикам новые свидетельства на перевозки по вышеуказанным маршрутам. «В настоящее время комитетом благоустройства и дорожного хозяйства планируются мероприятия по недопущению ухудшения транспортного обслуживания населения с 22.01.2022», – говорится в ответе Крошкиной. Что именно намерены сделать в администрации, остается тайной. В неизвестности будут томиться и жители Волжского, которые ежедневно пользуются востребованными маршрутками и могут в одночасье попасть в транспортный коллапс.