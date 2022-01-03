В Волгоградской области приняли новые правила проведения свадеб





В Волгоградской области утвержден новый порядок проведения обрядов бракосочетания. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее положение утверждено недавно назначенной на пост председателя комитета юстиции Викторией Романовой. Новый порядок закрепляет действующие уже почти два года временные правила проведения торжественных церемоний бракосочетания, которые предусматривают ограниченное количество гостей. Напомним, данные ограничения были введены в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом. Теперь, согласно утвержденному порядку, количество гостей в ЗАГСе будет определяться органами местной власти, исходя из возможностей зала, а также из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципалитета.

Также новым порядком закрепляются и другие правила проведения торжественных церемоний заключения брака. В частности, предусматривается торжественная речь сотрудника ЗАГСа, использование музыки, а также флага и герба Российской Федерации. Гости и брачующиеся могут использовать фото и видеосъемку.