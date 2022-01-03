Общество

В Волгоградской области приняли новые правила проведения свадеб

Общество 03.01.2022 09:41
0
03.01.2022 09:41


В Волгоградской области утвержден новый порядок проведения обрядов бракосочетания. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее положение утверждено недавно назначенной на пост председателя комитета юстиции Викторией Романовой. Новый порядок  закрепляет действующие уже почти два года временные правила проведения торжественных церемоний бракосочетания, которые предусматривают ограниченное количество гостей. Напомним, данные ограничения были введены в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом. Теперь, согласно утвержденному порядку, количество гостей в ЗАГСе будет определяться органами местной власти, исходя из возможностей зала, а также  из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципалитета.
Также новым порядком закрепляются и другие правила проведения торжественных церемоний заключения брака. В частности, предусматривается торжественная речь сотрудника ЗАГСа, использование музыки, а также флага и герба Российской Федерации. Гости и брачующиеся могут использовать фото и видеосъемку.  


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink подготовил киноменю для любителей нереально интересного
Общество
03.01.2022 12:29
Общество 03.01.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2022 10:33
Общество 03.01.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 19:17
Общество 02.01.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 17:56
Общество 02.01.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 16:00
Общество 02.01.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 14:31
Общество 02.01.2022 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 14:00
Общество 02.01.2022 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 09:19
Общество 02.01.2022 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 19:21
Общество 01.01.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 19:05
Общество 01.01.2022 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 18:28
Общество 01.01.2022 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 15:27
Общество 01.01.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 10:22
Общество 01.01.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 09:04
Общество 01.01.2022 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.12.2021 18:50
Общество 31.12.2021 18:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:55
В Волгограде обрабатывают центральную трассу после устранения засора канализацииСмотреть фотографии
12:29
Волгоградца из разбившегося автобуса «Москва-Астрахань» выписали домойСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области все реже заражаются коронавирусомСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области медик перевела лжеброкеру почти 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:55
За прошлогодний налет на офис микрозаймов задержали судимого волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Москвич устроил на плите Вечного огня в Волгограде пивбарСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Горнолыжный склон с подъемником и тюбингом заработал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде молодой водитель остался без лица после жесткого ДТПСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области приняли новые правила проведения свадебСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде погиб человек в сгоревшей квартиреСмотреть фотографии
08:24
В Камышине без тепла остались 24 многоэтажки и гостиницаСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч за пол-литра проданного самогонаСмотреть фотографии
17:56
Прощай Бык, здравствуй Тигр: какими фото запомнится волгоградцам 2021 годСмотреть фотографии
16:21
Полки волгоградских супермаркетов опустели после Нового ГодаСмотреть фотографии
16:00
В сельской школе Волгоградской области выяснили судьбу военного летчика и воздушного стрелкаСмотреть фотографии
14:31
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии школьника с алкогольным отравлениемСмотреть фотографии
14:00
К полицейским на южном въезде в Волгоград приехали VIP-гостиСмотреть фотографии
13:21
В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали двое волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области идет на спадСмотреть фотографии
11:43
Подростка с алкогольным отравлением госпитализировали в ЦРБ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области после оттепели ударят морозы до -20ºСмотреть фотографии
10:23
Волгоградка покалечилась после катания на «ватрушках» во дворе новостройкиСмотреть фотографии
09:49
Нетрезвая женщина попала под колеса автобуса на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:19
Первый в 2022 году ребенок в Волгоградской области родился под бой курантовСмотреть фотографии
08:45
Волгоградским медикам выделили новый транш на поощрение раннего выявления онкологииСмотреть фотографии
19:21
Президент назначил в Волгоградской области пять новых судейСмотреть фотографии
19:05
Волгоградцы зарядили губернатора Бочарова новогодним настроениемСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Приключения люка, кладбищенские войны и погодный апокалипсис: ТОП видео от «Высоты 102»Смотреть фотографии
16:46
В Волгограде достроили новый корпус онкоцентраСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде «волонтер» устроил шопинг с картой слепого пенсионераСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 