В Волгограде «волонтер» устроил шопинг с картой слепого пенсионера





Семь раз оплатил свои покупки с чужой банковской карты житель Волгограда, который вызвался помочь 74-летнему слепому пенсионеру. Как сообщили в Краснооктябрьском районном суде, за содеянное волгоградец приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Следствием и судом установлено, что мужчина у магазина увидел пожилого человека и предложил ему свою помощь в приобретении продуктов.

Пенсионер, который недавно перенес инсульт, а также еле видит одним глазом, согласился и дал свою банковскую карту, которой можно оплачивать покупки бесконтактным способом путем прикладывания ее к терминалу без пин-кода. Без ведома и согласия потерпевшего, который остался ждать у входа в магазин, мужчина накупил себе товаров на 5490 рублей. Также он купил и то, что просил пенсионер.

На подозрительные операции обратила внимание жена пенсионера, так как карта мужа была подключена к ее телефону. Женщина стала переживать, однако, в связи с тем, что муж не может пользоваться телефоном, она не могла ему позвонить. Все прояснилось, когда муж пришел домой и рассказал о помощнике.

Супруги обратились в полицию, так как потраченная сумма является для них значительной.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



