Полицейский спас из огня хозяина вспыхнувшего дома в Волгоградской области





Житель поселка Даниловка в Волгоградской области чудом выжил в собственном загоревшемся доме – мужчину спас начальник местной службы участковых Сергей Гвордыченко. Полицейский вынес бессознательного мужчину из задымленных комнат и оказал ему неотложную помощь до приезда экстренных служб, сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

Капитан полиции и его напарник заметили возгорание одного из домов во время патрулирования улиц. Стражи порядка вызвали пожарных, а когда соседи пострадавшего сообщили, что хозяин находится внутри горящего здания, Гвордыченко бросился внутрь. После спасения чудом выжившего мужчину передали медикам, пожарные расчеты потушили огонь.





Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области поощрит проявивших отвагу полицейских, отметили в пресс-службе ведомства.