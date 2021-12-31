Здравоохранение

Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской области

Здравоохранение 31.12.2021 12:37
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31.12.2021 12:37


81 санитарный автомобиль в преддверии Нового года поступил в районные и городские медицинские организации Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, 18 автомобилей «Нива» и 62 машины «Лада Ларгус» получат медицинские учреждения в муниципальных районах региона. Еще одна «Лада Ларгус» предназначена для волгоградской клинической больницы № 11.
Всего в уходящем году парк спецмашин пополнился на 110 единиц. Ранее по учреждениям здравоохранения было распределено 29 новых спецавтомобилей.
Санитарный транспорт медики будут использовать для выезда на дом к пациентам, их доставки в больницы, а также для транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, вакцин и лекарственных препаратов. 
Фото: администрация Волгоградской области

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