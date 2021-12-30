В Волгограде машины попали в ледяную ловушку после порыва трубы

Происшествия 30.12.2021 13:28
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30.12.2021 13:28
Машины, припаркованные около дома №7 по ул. Тулака в Советском районе Волгограда, оказались в ледяной ловушке после порыва на водопроводе. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, накануне из-под земли вырвался фонтан воды, которая затопила дорогу и подходы к дому.
Приехавшие рабочие закопали яму, однако вода продолжала фонтанировать. Очень скоро машины оказались в ледяном плену. Как рассказали местные жители, сегодня утром на месте порыва образовалось озеро, которое быстро замерзло. Горожане пытаются вызволить свои машины из ловушек.
В ООО "Концессии водоснабжения" пояснили, что произошел порыв на трубопроводе холодного водоснабжения. В настоящий момент бригада проводит подготовительные работы для устранения аварии. По предварительной оценке, сегодня до конца дня работы будут завершены. На время проведения ремонта водопровода подача ресурса к близлежащим домам будет приостановлена.
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