В Волгограде машины попали в ледяную ловушку после порыва трубы





Машины, припаркованные около дома №7 по ул. Тулака в Советском районе Волгограда, оказались в ледяной ловушке после порыва на водопроводе. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, накануне из-под земли вырвался фонтан воды, которая затопила дорогу и подходы к дому.







Приехавшие рабочие закопали яму, однако вода продолжала фонтанировать. Очень скоро машины оказались в ледяном плену. Как рассказали местные жители, сегодня утром на месте порыва образовалось озеро, которое быстро замерзло. Горожане пытаются вызволить свои машины из ловушек.



