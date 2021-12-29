Экономика

Открытие Private Banking устроил новогодний паблик-ток с Алексеем Кортневым

Экономика 29.12.2021 10:42
0
29.12.2021 10:42


Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – и издание о роскоши «Robb Report Россия» 23 декабря провели в рамках клуба Art of Life новогодний паблик-ток «О чем же еще говорят мужчины». 
Главный редактор журнала Robb Report Андрей Золотов беседовал с музыкантом, поэтом, переводчиком, телеведущим, лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым.
Музыкант не только сыграл свои самые известные песни, но и рассказал о том, как снимался популярный новогодний сиквел «О чем еще говорят мужчины», какие казусы случались у «Несчастного случая» на новогодних корпоративах, о предновогодних традициях, карьерных планах и, конечно, поведал истории создания главных хитов группы.
Кроме того, участники вечера посетили размещенную здесь же, во флагманском офисе Открытие Private Banking на Остоженке, выставку картин российской художницы Оксаны Мась, представленную a-s-t-r-a contemporary art gallery.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
29.12.2021 12:42
Экономика 29.12.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:32
Экономика 29.12.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:28
Экономика 29.12.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 11:20
Экономика 29.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:34
Экономика 29.12.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2021 09:42
Экономика 29.12.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 09:15
Экономика 29.12.2021 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 08:49
Экономика 29.12.2021 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:16
Экономика 28.12.2021 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:11
Экономика 28.12.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:02
Экономика 28.12.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 13:56
Экономика 28.12.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 13:51
Экономика 28.12.2021 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 12:31
Экономика 28.12.2021 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 11:09
Экономика 28.12.2021 11:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:13
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
15:36
На заметенной трассе в Волгоградской области три человека пострадали в массовой аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Пятиэтажку в Волгограде пятые сутки заливает кипятком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:31
В развитие Михайловки Волгоградской области вложат более 2 млрд рублейСмотреть фотографии
13:10
Легковушка попала под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Пьяный водитель без прав сбил пенсионерку в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Население Волгоградской области вымирает из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде риэлтор сознался в совершенном 20 лет назад убийстве клиентаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области подвели итоги нацпроекта «Производительность труда» за 2021 годСмотреть фотографии
12:18
На трассе под Волгоградом образовалась 7-километровая пробка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгограде заключенному продлили срок за телефонное мошенничествоСмотреть фотографии
11:20
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздникамиСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области проехал в метель по московской трассеСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде вычислили самозванца в сети ювелирных магазиновСмотреть фотографии
10:34
За три месяца на завод «Красный Октябрь» пришли работать 366 волгоградцевСмотреть фотографии
10:24
«Смех и радость»: Дед Мороз принес праздник детям во дворах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХСмотреть фотографии
10:03
Администрацию Волгограда оштрафовали за сброс неочищенных стоков в ВолгуСмотреть фотографии
09:54
В хуторе Волгоградской области погиб неизвестныйСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде пробки достигли 10 балловСмотреть фотографии
08:42
В новогоднюю ночь в Волгоградской области пойдет мокрый снегСмотреть фотографии
08:07
Транспортный коллапс: Волгоград и федеральные трассы парализовало снегопадомСмотреть фотографии
20:37
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансерСмотреть фотографии
19:34
Волгоградский облсуд отправил в колонию строгого режима душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
19:10
Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
Полсотни брошенных сетей достали из Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:30
Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полицииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцуСмотреть фотографии
17:16
Комитет строительства Волгоградской области обрел председателяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 