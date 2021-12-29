Открытие Private Banking устроил новогодний паблик-ток с Алексеем Кортневым

Экономика 29.12.2021 10:42
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29.12.2021 10:42
Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – и издание о роскоши «Robb Report Россия» 23 декабря провели в рамках клуба Art of Life новогодний паблик-ток «О чем же еще говорят мужчины».
Главный редактор журнала Robb Report Андрей Золотов беседовал с музыкантом, поэтом, переводчиком, телеведущим, лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым.
Музыкант не только сыграл свои самые известные песни, но и рассказал о том, как снимался популярный новогодний сиквел «О чем еще говорят мужчины», какие казусы случались у «Несчастного случая» на новогодних корпоративах, о предновогодних традициях, карьерных планах и, конечно, поведал истории создания главных хитов группы.
Кроме того, участники вечера посетили размещенную здесь же, во флагманском офисе Открытие Private Banking на Остоженке, выставку картин российской художницы Оксаны Мась, представленную a-s-t-r-a contemporary art gallery.
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