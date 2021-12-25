Пожарные спасли кошку из пылающей квартиры в Волгограде

Происшествия 25.12.2021 13:52
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25.12.2021 13:52
Пожарные «откачали» кошку, которая надышалась дымом во время пожара в одном из домов на улице Янки Купалы в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, спасатели 4-ой и 20-ой пожарно-спасательных частей нашли полуживую кошку в задымленном помещении, где вспыхнул пожар. Огнеборцы поделились с животным сжатым кислородом из баллона, который всегда берут с собой. К счастью, для пушистого зверька все закончилось хорошо.
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