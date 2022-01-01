Цветом 2022 года стал «барвинок»

Общество 01.01.2022 09:04
0
01.01.2022 09:04
Институт цвета Pantone, авторитет в области цифровых решений для дизайнеров всего мира, объявил PANTONE® 17-3938 Very Peri (барвинок) цветом на 2022 год. Этот оттенок представляет сложное сочетание синего и пурпурного.
«Цвет года 2022 PANTONE 17-3938 Very Peri — это самый забавный и теплый из всех оттенков синего. Впервые в истории мы создали новый цвет для нашей цветовой программы Цвет года PANTONE, отражающий глобальные инновации и преобразования», – отмечает вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman),
Новый цвет – не лиловый, не сиреневый, не лавандовый. Цвет «барвинок» делает образ женственным и романтичным.
Этот оттенок можно вписать и в обычный гардероб, и в вечерний наряд. Стильно и не вызывающе выглядит аккуратный вариант применения цвета – будь то обувь или какой-либо аксессуар. Для смелых – тотал-луки.
Цвет 2022 прекрасно сочетается с универсальными: черным, белым, серым и бежевым. Очень эффектно будет смотреться с мятным цветом, с приглушенными тонами желтого. «Барвинок» и близкие к нему оттенки лавандового сочетаются со всеми пастельными цветами.
Реклама
В Волгоградской области пособия для нищих подняли до 167 рублей01.01.2022 15:27
Общество 01.01.2022 15:27
Изменился график движения пригородных поездов в Волгоградской области01.01.2022 10:22
Общество 01.01.2022 10:22
«Мы учились жить по-новому»: каким останется в памяти волгоградцев 2021 год31.12.2021 18:50
Общество 31.12.2021 18:50
Фекальная вонь и сухие краны омрачили Новый год жильцам пятиэтажки в Волгограде31.12.2021 18:23
Общество 31.12.2021 18:23
В час ночи – отбой: Новый год изменил распорядок в мотострелковом соединении под Волгоградом31.12.2021 16:29
Общество 31.12.2021 16:29
В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса31.12.2021 16:09
Общество 31.12.2021 16:09
В Краснослободске Волгоградской области запустили новый водозабор за полмиллиарда рублей31.12.2021 15:30
Общество 31.12.2021 15:30
В Волгограде общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь31.12.2021 14:41
Общество 31.12.2021 14:41
Жильцы девятиэтажки в Волгограде остались без холодной воды в канун Нового года31.12.2021 14:14
Общество 31.12.2021 14:14
Новогоднее чудо: волгоградские врачи спасли молодую женщину после 23 остановок сердца31.12.2021 13:36
Общество 31.12.2021 13:36
Президент Абхазии прислал 3 тонны мандаринов детям-инвалидам в Волгоградской области31.12.2021 10:00
Общество 31.12.2021 10:00
В Волгоградской области почти на 1000% выросла смертность от коронавируса31.12.2021 08:21
Общество 31.12.2021 08:21
В начале 2022 года в Волгограде потеплеет до +3 градусов31.12.2021 08:07
Общество 31.12.2021 08:07
Волгоградское МЧС купило два люксовых внедорожника почти за 20 млн рублей30.12.2021 21:33
Общество 30.12.2021 21:33
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за Волгоградом30.12.2021 17:31
Общество 30.12.2021 17:31
Реклама