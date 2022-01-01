Цветом 2022 года стал «барвинок»





Институт цвета Pantone, авторитет в области цифровых решений для дизайнеров всего мира, объявил PANTONE® 17-3938 Very Peri (барвинок) цветом на 2022 год. Этот оттенок представляет сложное сочетание синего и пурпурного.

«Цвет года 2022 PANTONE 17-3938 Very Peri — это самый забавный и теплый из всех оттенков синего. Впервые в истории мы создали новый цвет для нашей цветовой программы Цвет года PANTONE, отражающий глобальные инновации и преобразования», – отмечает вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman),





Новый цвет – не лиловый, не сиреневый, не лавандовый. Цвет «барвинок» делает образ женственным и романтичным.

Этот оттенок можно вписать и в обычный гардероб, и в вечерний наряд. Стильно и не вызывающе выглядит аккуратный вариант применения цвета – будь то обувь или какой-либо аксессуар. Для смелых – тотал-луки.

Цвет 2022 прекрасно сочетается с универсальными: черным, белым, серым и бежевым. Очень эффектно будет смотреться с мятным цветом, с приглушенными тонами желтого. «Барвинок» и близкие к нему оттенки лавандового сочетаются со всеми пастельными цветами.