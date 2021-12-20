



На 300 тонн больше запланированного произвели металлурги волгоградского завода «Красный Октябрь» в ноябре 2021 года. За месяц заводчане произвели и сдали 16,9 тысяч тонн металлопроката, сообщили в пресс-службе предприятия. По сравнению с октябрем 2021 года объём производства увеличился на 4,4 тысячи тонн готовой продукции.

В числе 16,9 тысяч тонн произведенного металлопроката 4,4 тысячи тонн будут отправлены на экспорт. Металлурги выплавили и прокатали 2,9 тысяч тонн «нержавейки», включая 2,7 тысяч тонн никельсодержащей стали. По данным экспертов «Ассоциации Спецсталь», за 1-3 кварталы 2021 года волгоградский завод «Красный Октябрь» увеличил выпуск плоского проката из нержавеющей стали на 24,6% – с 9,7 тысяч тонн до 12,1 тысяч тонн.