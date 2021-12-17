В Волгограде задержали обкрадывающих пенсионеров «соцработников»

Расследования 17.12.2021 17:26
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17.12.2021 17:26
Полицейские задержали в Волгограде троих подозреваемых в хищениях денег и ценностей из квартир пенсионеров. Как сообщили в региональном главке МВД, недавно в полицию обратилась 87-летняя жительница Краснооктябрьского района. Она сообщила, что к ней домой пришли две женщины под видом соцработников. Пока одна из злоумышленниц рассказывала пенсионерке про выплаты и отвлекала, вторая прошла в комнату и похитила из шкафа 13 тысяч рублей и золотое кольцо. Потерпевшая сразу обнаружила пропажу и сообщила в полицию. Подозреваемых задержали. Ими оказались трое жителей Волгограда - две женщины 31 и 37 лет, а также 39-летний мужчина.
Установлено, что злоумышленники действовали по одной и той же схеме. На улице или на рынках они выслеживали пожилых граждан, после чего сообщали им о положенных выплатах либо предлагали помощь по хозяйству. Проникнув внутрь квартир, женщины похищали деньги и ценности, а мужчина в это время ожидал их в машине на улице.
В настоящее время установлена причастность задержанных как минимум к 11 таким кражам на территории разных районов Волгограда.
Женщины полностью признали свою вину, просили их понять и простить. Одна из подозреваемых утверждала, что у нее пьет муж, поэтому она пошла на преступление из-за нужды. Вторая заявила, что обкрадывала пенсионеров "с дурости". Мужчина вину не признал. С его слов, кражи он не совершал, а с женщинами был едва знаком.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - кражи и мошенничество. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов их противоправной деятельности.
Граждан, пострадавших от действий подозреваемых, просят обращаться по телефонам: дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области 30-43-45, дежурная часть УМВД России по г. Волгограду 93-01-11 или 02.
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