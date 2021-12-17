Жителя Волгоградской области осудили за терроризм в интернете





Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Мураду Дадашеву, который обвинялся по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в апреле 2020 года житель Волгоградской области разместил в интернет-приложении два видеоматериала, содержащие публичное оправдание и пропаганду терроризма. Дадашев виновным себя не признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, именно по этой статье обвиняются и экс-руководитель управления СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев и бизнесмен Владимир Зубков. Их дела также рассматривает Южный военный окружной суд.