Телеком

Волгоградских школьников приглашают в эко-проект МТС о природе России

Телеком 16.12.2021 17:10
0
16.12.2021 17:10


Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет смогут пройти интерактивный онлайн-курс от известных исследователей и ученых, посвященный природным зонам России, особенностям их флоры и фауны, а также поучаствовать в творческом конкурсе, победители которого приедут в Москву на индивидуальную экскурсию и мастер-класс от сотрудников зоопарка.
Школьникам предлагается посмотреть интерактивный онлайн-курс на платформе pokolenie.mts.ru, посвященный изучению Арктики, Тайги, Тундры, лесов и степей. Из роликов они не только узнают интересные факты о климате, растениях и обитателях природных территорий, но и получат интересные и веселые задания в виде мини-квизов, танцевальных челленджей и других вовлекающих форматах, чтобы закрепить знания и потренировать внимательность. Кроме того, в каждом видео сотрудники Московского зоопарка знакомят ребят с основами экологичного образа жизни и подкрепляют необходимость следовать ему научной базой.
Все желающие дети и подростки из любого региона страны также смогут принять участие в специальном конкурсе, для этого необходимо выполнить задание ведущих, например, создать поделку из старых вещей или рисунок на заданную тему, и загрузить результат на страницу конкурса. Жюри соревнования выберет лучшие работы, победители получат уникальную возможность оказаться за кулисами Московского зоопарка: встретиться с зоологами и киперами, побывать на специальном тренинге животных.
«Сегодня темы экологии и защиты окружающей среды актуальны для всех: от глав государства и предприятий крупного бизнеса до каждого человека. Сортировка мусора, отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов, сбор вторсырья, участие в эковолонтерских программах уже стали неотъемлемой частью жизни многих  российских семей, но мы также понимаем, как много еще нужно сделать, чтобы осознанное потребление и защита окружающей среды стали нормой для каждого члена нашего общества. И мы уверены, что начинать эковоспитание нужно с детства, именно на это нацелена  наша экопросветительская программа с Московским зоопарком. В духе «просто о сложном» ребята не только получат комплексные знания о богатой природе России, но и убедятся, что каждый из них лично может внести вклад в ее сохранение и защиту», - отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
«Вместе с МТС мы уже второй год в игровом формате прививаем детям и подросткам ответственное отношение в окружающей среде, демонстрируя, что в заботе и бережном отношении нуждаются абсолютно все ее обитатели, начиная с хрупких полевых цветов, заканчивая самыми большими и сильными хищниками – медведями и тиграми. Вместе с ведущими обучающих роликов юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по первозданной природе, заглянут в заповедники и зоопарки, узнают все самое интересное о жизни местных животных и многое другое. Этот интерактивный курс понравится не только ребятам, но и их родителями, а потому станет отличным вариантом веселого и полезного досуга для всей семьи», - прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Телеком
15.12.2021 13:00
Телеком 15.12.2021 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 11:20
Телеком 15.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 09:45
Телеком 15.12.2021 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2021 15:15
Телеком 14.12.2021 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2021 11:48
Телеком 14.12.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 15:46
Телеком 13.12.2021 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 13:12
Телеком 13.12.2021 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 10:18
Телеком 13.12.2021 10:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2021 11:37
Телеком 10.12.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.12.2021 15:50
Телеком 09.12.2021 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.12.2021 13:27
Телеком 08.12.2021 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2021 17:35
Телеком 06.12.2021 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2021 16:44
Телеком 06.12.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.12.2021 10:38
Телеком 02.12.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.12.2021 11:40
Телеком 01.12.2021 11:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:11
Чиновники в Волжском шокировали жильцов аварийных домов запутанной канцелярщинойСмотреть фотографии
18:01
Строительство метанолового завода в Волгограде стартует в середине 2022 годаСмотреть фотографии
17:10
Волгоградских школьников приглашают в эко-проект МТС о природе РоссииСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский коммерсант поплатился за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографии
16:50
«То, что показывает «Ротор», недопустимо»: Бочаров высказался о волгоградском футболеСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде открываются сразу два магазина «Галамарт»Смотреть фотографии
16:12
Губернатор Волгоградской области в прямом эфире отвечает на вопросы жителейСмотреть фотографии
16:06
Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство из-за долга в 2,5 тыс рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Госдума РФ приняла скандальный закон о QR-кодах в общественных местахСмотреть фотографии
15:35
«Надеялись, что успеем»: подробности необычных родов на парковке в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Волгоградская фирма оштрафована на полмиллиона за коррупциюСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде отчим жестоко избивал нелюбимого пасынкаСмотреть фотографии
12:22
Коронавирус устроил Волгоградской области передышкуСмотреть фотографии
11:57
Транспорт, цены и тепло: жители «завалили» вопросами волгоградского губернатораСмотреть фотографии
11:22
Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Многоуровневую транспортную развязку возводят на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Четверть волгоградцев поддержали бы введение ограничений для непривитыхСмотреть фотографии
10:34
ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерахСмотреть фотографии
10:19
Учреждения культуры Волжского – активные участники национальных и грантовых проектовСмотреть фотографии
10:06
AB InBev Efes в рамках проекта «Автотрезвость» установила безопасный пешеходный переходСмотреть фотографии
09:57
«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказал помощь котельниковским медикам из «красной зоны»Смотреть фотографии
09:50
Волгоградским чиновникам и депутатам проиндексируют окладыСмотреть фотографии
08:54
Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике РостсельмашСмотреть фотографии
08:49
Волгоградцы пожаловались на стрессовые поездки на таксиСмотреть фотографии
07:54
В детских садах Волгограда с нового года будет работать новый оператор питанияСмотреть фотографии
21:11
Банк «Открытие»: 57% жителей ЮФО считают уходящий 2021 год удачнымСмотреть фотографии
20:24
Женщина родила близнецов на парковке магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:17
Жители Краснослободска назвали ребусом ситуацию с новым водозабором за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:23
В дом к слепому ровеснику революции из Волгоградской области проведут газСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 