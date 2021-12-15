Экономика

Два предприятия Волгоградской области начали повышать свою эффективность за счет бережливых технологий

Экономика 15.12.2021 15:59
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15.12.2021 15:59


На волгоградском предприятии по производству прицепного и навесного сельхозоборудования для обработки почвы «ЮгЖелДорМаш» прошло стартовое совещание по вступлению в национальный проект «Производительность труда» с участием специалистов Регионального центра компетенций. Предприятие ставит перед собой амбициозные цели – повысить эффективность производства на 15% к 2023 году.
Сейчас предприятие находится на первой стадии реализации проекта, идёт согласование списка мероприятий, целей и задач. Экспертами совместно с созданной рабочей группой уже проведена диагностика подразделения, выбранного в качестве пилота, в рамках которой стороны проанализировали потери, имеющиеся на участках цеха.
По завершении этапа 6-ти месячной работы с экспертами РЦК полученный опыт предприятие планирует масштабировать на остальные производственные подразделения.
Также в декабре этого года под управлением РЦК пройдет стартовое совещание на предприятии «Донской электрометаллургический завод»,  которое располагается в городе Фролово. Компания занимается производством непрерывнолитой стальной заготовки.
Отметим, что это уже второе предприятие Фролово, которое стало участником национального проекта «Производительность труда». Так, первому участнику проекта их Фролово - производителю  широкой линейки высококачественных зерновых хлопьев, различных сортов муки и крупы «Арчеда-продукт» благодаря внедрению на одном из участков инструментов бережливого производства удалось увеличить выработку на 38% и на 80% сократить время протекания процесса. Теперь на производственный цикл уходит 1441 час вместо 2472, затрачиваемых ранее.
Напомним, вступить в нацпроект могут любые региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики, среди которых промышленный сектор, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, с выручкой от 400 млн в год – участие бесплатное. Для реализации поставленных целей разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, а также экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.
Планируется, что до 2024 года от Волгоградской области в нацпроекте примут участие 64 предприятия. На данный момент подключились уже 47 компаний из самых разных сфер.

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