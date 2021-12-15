ВТБ: ставки по депозитам в этом году показали рекордный рост за 7 лет

Экономика 15.12.2021 12:59 Новости компаний
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15.12.2021 12:59 Новости компаний
По итогам 2021 года средневзвешенная ставка по рублевым депозитам на российском рынке может вырасти в 1,7 раза. В первой половине декабря она достигла уже 7% годовых, тогда как в начале года не превышала 4,2%. Столь резкий рост зафиксирован впервые с 2014 года, когда ключевая ставка ЦБ РФ была экстренно повышена до 17% годовых и спровоцировала двукратный рост ставок. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.
На движение ставок по рублевым депозитам традиционно влияет ключевая ставка Банка России. Как правило, рынок реагирует на рост или снижение этого индикатора в течение нескольких недель. С конца июля этого года, когда регулятор существенно увеличил ключевую ставку для нивелирования инфляции, мы наблюдаем поступательный рост ставок по рублевым депозитам: банки сфокусировались на фиксации долгосрочных розничных пассивов в условиях роста ставок.
Еще в январе этого года российский вкладчик мог рассчитывать на доходность по депозитам не выше 4,2% годовых. В четвертом квартале российские банки стали активно повышать ставки, к чему добавился раунд сезонных предложений для населения. В итоге доходность по вкладам стала сопоставима с консервативными инвестиционными стратегиями. В ноябре средневзвешенная ставка по депозитам в России «перешагнула» отметку в 6%, а в первой половине декабря – уже 7%.
Такой резкий рост ставок сопоставим с 2014 годом, когда за аналогичный период средневзвешенные ставки по рублевым депозитам на срок от года выросли более чем в 2 раза. При этом причины действий регулятора радикально отличались от текущей ситуации и были призваны удержать от резкого падения курс национальной валюты. По итогам 2021 года мы ожидаем рост средневзвешенных ставок по рублевым вкладам сроком свыше года более чем в 1,7 раза – таким образом, средние ставки по ним могут достигнуть 7,5% годовых и более. Определяющим фактором станет решение Банка России на предстоящем в пятницу заседании по ключевой ставке, которая может вырасти до 8,5%, то есть фактически удвоиться по итогам года.
Обратной стороной роста доходности депозитов может стать процентный риск, который возникает при снижении рыночной ставки. В начале 2015 года ключевая ставка начала снижаться почти сразу после резкого повышения, и для многих банков этот риск реализовался - прежде всего по долгосрочным вкладам с возможностью пополнения. Так называемые «токсичные» депозиты ухудшали балансы кредитных организаций в течение нескольких лет и оказывали давление на процентную маржу.
Однако сегодня и на горизонте 2022 года такой сценарий, исходя из поведения банковского сектора, пока не прогнозируется. Мы видим, что банки учли опыт 2014 года и не предлагают вклады с опцией пополнения по высоким ставкам на длинные сроки. Более того, многие кредитные организации ограничивают привлечение сроками в 1,5-2 года, которые позволяют эффективно планировать процентные риски.
Для вкладчика ситуация на рынке складывается позитивно: рост ставок вернул ранее утраченную популярность срочным сбережениям и дал возможность нивелировать инфляционные потери. Разворот тренда очень хорошо заметен по изменению структуры рынка: если за первое полугодие 2021 года с рублевых вкладов население забрало более 865 млрд руб., то лишь за первые 4 месяца второго полугодия на такие депозиты вернулась примерно половина этой суммы – и тренд очевидно продолжится по итогам ноября-декабря. Противоположная ситуация сложилась со средствами до востребования в национальной валюте: за первое полугодие рост остатков на рублевых текущих и накопительных счетах составил порядка полутриллиона рублей, а за период июля-октября 2021 г. - в десять раз меньше.
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