В Уфе аварийно посадили самолет из Волгограда

Происшествия 12.12.2021 12:43
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12.12.2021 12:43
Начато расследование происшествия на борту самолета «Волгоград-Уфа». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал Aviaincedent, накануне в 13-45 в аэропорт Уфы имени Мустая Карима поступило сообщение от авиакомпании «Utair» о том, что на рейсе «UT-169» в полёте некорректно работал триммер руля высоты. Несмотря на эти проблемы, самолет благополучно приземлился. На борту находились 40 пассажиров и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал.
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