Субсидии за ноябрьский локдаун получили 12 тысяч волгоградских предпринимателей

Экономика 10.12.2021 12:20
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10.12.2021 12:20
Почти 12 тысяч представителей малого и среднего бизнеса в Волгоградской области получили субсидии за нерабочие дни в ноябре. Как сообщили в УФНС России по региону, указанным хозяйствующим субъектам, в которых работают более 28 тысяч человек, для частичной компенсации затрат и выплаты заработной платы перечислено 481,5 миллиона рублей.
Прием заявлений на выплату субсидий продлится до 15 декабря. У налогоплательщиков, которые еще не воспользовались своим правом, осталась еще неделя, чтобы подать документы.
Субсидии предоставляются для частичной компенсации затрат в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября налогоплательщикам, входящим в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) или в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
Субсидия предоставляется из расчета 12 792 рублей на одного работника в организации. Для индивидуальных предпринимателей к количеству наемных работников добавляется сам предприниматель.
Ознакомиться с порядком предоставления субсидий и заполнить заявление можно на сайте ФНС России на специальной промостранице "Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию".
Первым и основным шагом для получения субсидии является проверка бизнеса на соответствие необходимым критериям. При соблюдении всех условий для получения субсидии необходимо заполнить заявление по специальной форме. Сделать это можно в Личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя. Направить заявление в налоговый орган можно также по телекоммуникационным каналам связи или по почте.
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