Происшествия

В Волгограде жесткое ДТП с двумя легковушками попало на видео

Происшествия 08.12.2021 15:28
0
08.12.2021 15:28




Момент столкновения водителей Chevrolete и Lada Largus в Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, по предварительным данным, сегодня в 11:10 часов напротив дома №150 по проспекту Ленина Chevrolete при повороте  на улицу Михайлова столкнулся с отечественным автомобилем. В результате сильного удара машины отскочили в разные стороны. К счастью, обошлось без пострадавших.  На месте работает экипаж ДПС. Возбуждено административное производство, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
08.12.2021 11:23
Происшествия 08.12.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2021 09:57
Происшествия 08.12.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2021 14:52
Происшествия 07.12.2021 14:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2021 13:30
Происшествия 07.12.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2021 13:23
Происшествия 07.12.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2021 11:30
Происшествия 07.12.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2021 11:09
Происшествия 07.12.2021 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2021 09:42
Происшествия 07.12.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2021 08:57
Происшествия 07.12.2021 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2021 15:49
Происшествия 06.12.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2021 11:56
Происшествия 06.12.2021 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2021 11:33
Происшествия 06.12.2021 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2021 10:31
Происшествия 06.12.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2021 10:13
Происшествия 06.12.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2021 13:44
Происшествия 05.12.2021 13:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:38
В Госдуме задумались о поддержке предприятий, поднявших зарплаты работникамСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области школьное питание проверили федеральные экспертыСмотреть фотографии
16:19
Президент назначил председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
ВТЗ получил премию в области передовых технологий «Приоритет – 2021» за трубы из стали 13CrСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде жесткое ДТП с двумя легковушками попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Обидчивый волгоградец прострелил руку водителю каршерингаСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области осудят браконьеров за убийство товарища на охотеСмотреть фотографии
14:44
Главный санитарный врач предостерегла волгоградцев от новогодних корпоративовСмотреть фотографии
14:33
Визит прокурора побудил стройфирму в Волгограде выплатить зарплату 41 работникуСмотреть фотографии
13:42
«Боимся не успеть»: родители трехлетнего малыша со СМА из Волгоградской области умоляют спасти их сынаСмотреть фотографии
13:27
Драмы про отношения и боевики: что волгоградцы смотрели в 2021 годуСмотреть фотографии
12:24
Коронавирус сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Волгоградский бизнесмен получил 6 лет за покушение на Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:50
Сады Придонья предлагают выиграть семейный уикенд в СочиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде откроются 80 елочных базаровСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области не будут смягчать антиковидные мерыСмотреть фотографии
11:39
В УФСПП отреагировали на визит волгоградки в противогазеСмотреть фотографии
11:26
На Волжском абразивном заводе обсудили реализацию экологических мероприятий промпредприятиями Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В машине жителя Волгоградской области нашли 80 бутылок с суррогатным спиртнымСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
ВОЛМА: цифровое развитие бизнеса – мотивация и развитие персоналаСмотреть фотографии
10:18
Власти Волгограда сокращают популярный автобусный маршрутСмотреть фотографии
09:57
Девушка на иномарке устроила ДТП в Волгограде с тремя пострадавшимиСмотреть фотографии
09:39
Десятикратно судимый селянин воровал овец у соседа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:08
Почти 40 тысяч волгоградцев отправили в вынужденные отпускаСмотреть фотографии
19:41
На каждого пять минут: суды в Волгоградской области «пачками» штрафуют безмасочниковСмотреть фотографии
18:23
Новые волгоградские кладбища утонули в грязи из-за отсутствия дорогСмотреть фотографии
17:11
«Был взрыв и пламя»: в Волгограде жильцы пострадавшего дома боятся возвращаться в свои квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
На полках волгоградских магазинов появилась молочка с QR-кодомСмотреть фотографии
15:58
Волгоградские аграрии перевыполнили план по экспорту зернаСмотреть фотографии
15:35
ЦИК РФ предложила оставить Виктора Черячукина главой облизбиркома на второй срокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 