Общество

В Волгограде откроются 80 елочных базаров

Общество 08.12.2021 11:50
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08.12.2021 11:50


В Волгограде готовят к открытию 80 торговых точек по продаже хвойных деревьев. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Точки торговли хвойниками будут открываться по мере готовности предпринимателей.
По нижеуказанным адресам горожане смогут приобрести продукцию у легальных продавцов. 
В Тракторозаводском районе елочные базары будут размещены у дома №17 по ул. им. академика Бардина, у дома №7 по ул. им. Костюченко, у строения №23а по ул. им. Менжинского, у здания №6а, по ул. им. академика Богомольца (территория, прилегающая к торговому комплексу ООО «Союз-ЛТД»).  Несколько торговых площадок находятся у рынка ООО «Рассвет» (вблизи от строения №12 по ул.  95-й Гвардейской и строения №11а по ул. Ополченской). Специализированные площадки будут расположены на ул. им. Николая Отрады - вблизи домов №6, №10, №16, №26, у дома №3 по ул. Кропоткина и у дома №22 по ул. Ополченской.
Жители Краснооктябрьского района смогут приобрести хвойные деревья на ул. Титова – на двух елочных базарах рядом с домами № 36 и 38, а также перед входом в торговый комплекс «Титовский», на пересечении улиц им. Еременко и Библиотечной (напротив магазина «МАН»), на ул. им. маршала Еременко (на территории возле торгового комплекса ООО «Север»), у дома № 29 по ул. 39-й Гвардейской. Места под торговлю елками определены на ул. Штеменко – у здания №3а и домов №23 и №46, у дома №100 по ул. Менделеева.
В Дзержинском районе продажа елок и сосен будет осуществляться вблизи от места пересечения ул. Жирновсой и ул. им. Полины Осипенко, у дома № 59б по ул. 51-й Гвардейской, на ул. Раздольной у магазина «Магнит», на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской, на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и  51-й Гвардейской (напротив магазина «Покупочка»), у здания №181д по ул. Исторической, у дома №70 на бульваре 30-летия Победы (напротив ТРК «Парк Хаус»), на проспекте им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рядом с остановкой «Ул. им. Хорошева» (по направлению в центр города). Площадки предусмотрены на ул. Константина Симонова - у дома №21 и вблизи остановки «33-я школа», у дома №8 по ул. им. Римского-Корсакова, и вблизи пересечения ул. Космонавтов с ул. им. Константина Симонова.
В Центральном районе елочный базар расположится у дома №20 и между домами №8 и №10 по ул. Двинской.  Также торговые площадки будут оборудованы на ул. им. Ткачева у домов № 3 и №12, у здания №34 по ул. Новороссийской, у дома №51 по ул. Пархоменко, а также на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.
В Ворошиловском районе для проведения елочных базаров предусмотрены места   на ул. Кузнецкой вблизи домов №26 и №71, на пересечении ул. Ельшанской и ул. Ардатовской, на ул. Елецкой у домов №1 и №21 (возле ТОК «Парус»), у дома №1а по ул. Ростовской, у дома №52 по ул. им. милиционера Буханцева и на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой. На ул. Профсоюзной площадки будут расположены рядом с домом №21 и рядом с перекрестком с улицей Рабоче-Крестьянской.
В Советском районе торговля хвойными деревьями будет осуществляться напротив дома № 4 по ул. им. Малиновского, у домов №3 и №5 по ул. Авиаторской, на проспекте Университетский - рядом с домами №90 и № 96, вблизи дома №19 по ул. Туркменской, вблизи от пересечения ул. Туркменской и ул. им. Тулака, а также напротив дома №178 по ул. Волгоградской
Жители Кировского района смогут приобрести новогодние деревья на пересечении пер. Краснодонского и ул. Тополевой, напротив жилого дома №92 по ул. им. Кирова, у дома №31 по ул. им. Генерала Шумилова. На ул. им. 64-й Армии елочные базары расположатся напротив домов №79, № 135, недалеко от автобусной остановки «107-я школа», а также вблизи от пересечения улиц им. Курчатова и 64-й Армии.
В Красноармейском районе торговля хвойными будет организована у дома №8 по ул. 40 лет ВЛКСМ, на проспекте им. Героев Сталинграда вблизи домов №1 и №49г, а также у дома №45а по ул. Пролетарской.

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