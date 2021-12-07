В Волгограде 78-летняя женщина пострадала при взрыве газовой колонки

Происшествия 07.12.2021 14:52
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07.12.2021 14:52
Следователи организовали проверку по факту ЧП, которое случилось сегодня под утром в одной из квартир дома №3 по ул. Козака в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, женщина утром включила свет в одной из комнат, после чего на кухне «произошел хлопок». Женщина получила травмы, она доставлена в больницу, угрозы для ее жизни и здоровья нет. В ходе осмотра места происшествия следователями изъята газовая колонка, а также газовый счетчик.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, пояснили в СУ СК.
Между тем, соседи и очевидцы произошедшего рассказали корреспонденту ИА «Высота 102», что случившееся вовсе не было хлопком, а самым настоящим взрывом. Подробности – в репортаже ИА «Высота 102» в самое ближайшее время.
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