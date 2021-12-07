



Авария с участием кроссовера Kia Sportage и троллейбуса на площади Возрождения парализовала движение на проспекте им. Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Водитель иномарки "подрезал" троллейбус, из-за чего на Первой продольной образовалась 2,5-километровая пробка от остановки «Стадион «Монолит» до остановки «Дворец спорта», сообщает ИА «Высота 102».











Дорожную ситуацию усугубила вторая авария перед Мамаевым курганом, где столкнулись два автомобиля из-за рискованного маневра одного из водителей. В результате удара у Nissan Almera оторвало бампер. В результате затор растянулся до 4 километров. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в обоих ДТП никто не пострадал.