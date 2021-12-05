Расследования

В Волгограде «шоколадного» воришку отправили на обязательные работы

Расследования 05.12.2021 15:33
0
05.12.2021 15:33



Наказание в виде 120 часов обязательных работ назначено 36-летней жительнице Волгограда за кражу из сетевого магазина 24 шоколадок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Центрального районного суда, ранее женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения за мелкое хищение. Ей был назначен штраф в сумме 3000 рублей, который она не оплатила. На путь исправления волгоградка также не встала. Ее поймали на очередной краже в сетевом магазине в Центральном районе Волгограда, где она набрала товара, но платить за него не собиралась. С похищенным женщина пыталась скрыться, но была задержана сотрудниками охраны магазина. В ее сумке было обнаружено 24 шоколадки «Милка» и шесть пачек сливочного масла «Простоквашино» на общую сумму 1305 рублей 54 копейки. Женщина признала свою вину, но от дачи показаний отказалась. 
Ранее ее задерживали за кражу печенья. Тогда волгоградка поясняла, что пошла на преступление из-за трудного материального положения. Известно, что женщина стоит на учете у врача-нарколога, имеет ряд хронических заболеваний. Источников дохода у нее нет. Суд посчитал возможным назначить подсудимой наказание в виде обязательных работ. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
05.12.2021 11:23
Расследования 05.12.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2021 10:33
Расследования 05.12.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2021 11:49
Расследования 04.12.2021 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2021 11:32
Расследования 04.12.2021 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2021 14:17
Расследования 03.12.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2021 11:11
Расследования 03.12.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2021 14:11
Расследования 02.12.2021 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2021 12:22
Расследования 02.12.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2021 12:02
Расследования 02.12.2021 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2021 14:00
Расследования 01.12.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2021 13:30
Расследования 01.12.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2021 09:47
Расследования 01.12.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2021 16:02
Расследования 30.11.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2021 14:53
Расследования 30.11.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2021 11:29
Расследования 30.11.2021 11:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:04
Бюджет волгоградского СК «Ротор» составил за год 830 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:32
Пациенты взыскали с волгоградского ковидария расходы на лекарстваСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде «шоколадного» воришку отправили на обязательные работыСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде на поврежденной подстанции пострадал сварщикСмотреть фотографии
13:43
Гигантская пробка из фур парализовала трассу «Волгоград – Саратов»Смотреть фотографии
12:50
Зима по расписанию: в Волгоградской области намело первые сугробы (ФОТО)Смотреть фотографии
12:20
В Волгоградской области статистика заболевших COVID-19 идет на спадСмотреть фотографии
11:23
Не бросил, а подбросил: в Волжском задержали водителя после наезда на школьникаСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде жителя Подмосковья обвиняют в создании вооруженной бандыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На трассе в Волгоградской области пострадал ребенок в опрокинувшейся легковушкеСмотреть фотографии
10:04
Военнослужащие прошли крестным ходом в честь Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде иномарка сбила двух пешеходов, один скончалсяСмотреть фотографии
08:56
Суд под Волгоградом пять раз за год наказал злостного антимасочникаСмотреть фотографии
19:20
«Гнием вместе»: в Волгоградской области зимний дождь превратил общежитие в душевуюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
Жителей Ангарского в Волгограде предупредили о возможных перебоях с электроэнергиейСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде не нашли концов в деле о сливе 12 тонн топлива с теплоходаСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде 25-летняя девушка умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области за 10 месяцев похоронили 37897 человекСмотреть фотографии
12:29
Ковид-пациенты в Волгоградской области массово идут на поправкуСмотреть фотографии
12:06
Волгоград встречает первые зимние выходные под дождемСмотреть фотографии
11:49
СК России завершил расследование гибели волгоградских баскетболисток в СтавропольеСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца осудят за смерть напарника во время браконьерской охотыСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде «КамАЗ» столкнулся с таксиСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области бездомный ограбил магазин во время запояСмотреть фотографии
09:44
Красную звезду зажгли у собора Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
Военные привезли в волгоградские больницы кислородСмотреть фотографии
08:56
В Волжском набитая кошками квартира довела соседей до судаСмотреть фотографии
21:41
«Россети Юг» восстановили энергоснабжение в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:39
«Обиженных огромное количество»: известный тренер выиграл суд у главы волгоградского облкомспортаСмотреть фотографии
18:04
В контракте на поставку фотоловушек для дорог Волгограда нашли темные пятнаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 