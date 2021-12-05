В Волгограде «шоколадного» воришку отправили на обязательные работы









Наказание в виде 120 часов обязательных работ назначено 36-летней жительнице Волгограда за кражу из сетевого магазина 24 шоколадок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Центрального районного суда, ранее женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения за мелкое хищение. Ей был назначен штраф в сумме 3000 рублей, который она не оплатила. На путь исправления волгоградка также не встала. Ее поймали на очередной краже в сетевом магазине в Центральном районе Волгограда, где она набрала товара, но платить за него не собиралась. С похищенным женщина пыталась скрыться, но была задержана сотрудниками охраны магазина. В ее сумке было обнаружено 24 шоколадки «Милка» и шесть пачек сливочного масла «Простоквашино» на общую сумму 1305 рублей 54 копейки. Женщина признала свою вину, но от дачи показаний отказалась.

Ранее ее задерживали за кражу печенья. Тогда волгоградка поясняла, что пошла на преступление из-за трудного материального положения. Известно, что женщина стоит на учете у врача-нарколога, имеет ряд хронических заболеваний. Источников дохода у нее нет. Суд посчитал возможным назначить подсудимой наказание в виде обязательных работ. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



