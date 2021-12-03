В Волгограде разыскивают скрывшихся участников ДТП





Двое водителей скрылись после наезда на пешеходов в Волгограде, сейчас их разыскивает полиция. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, неизвестный автолюбитель, управляя предположительно кроссовером, сбил пешехода напротив дома №31 по улице Дегтярева в Тракторозаводском районе. Водитель наехал на 21-летнего волгоградца, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого он довез пострадавшего до ближайшего дома и скрылся с места преступления. В результате ДТП молодой парень получил серьезную травму ноги и был госпитализирован.

Второй наезд произошел примерно в 15:40 напротив дома №49 по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе. 81-летнюю пенсионерку сбили, когда она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Не оказав помощи, водитель скрылся. Подоспевшие на помощь очевидцы вызвали медиков, которые доставили пожилую женщину в больницу.



