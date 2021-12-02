Экономика

Банк «Открытие» и «Таможенная карта»: текущий год для рынка ВЭД стал годом восстановления

Экономика 02.12.2021 17:04
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02.12.2021 17:04


Сегодня, 2 декабря платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» провели совместный пресс-завтрак на тему «Что нового в мире ВЭД?». Спикерами выступили Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель совета директоров «Таможенной карты», Андрей Возмилов, генеральный директор «Таможенной карты», предприниматели — участники международной торговли.
Развитие продуктов и технологий для клиентов малого и среднего бизнеса, занимающихся внешнеторговой деятельностью, — стратегический фокус «ФК Открытие». В рамках группы развивается новая цифровая платформа тамо (проект платежной системы «Таможенная карта»), которая упрощает таможенное оформление для малого и среднего бизнеса. В тамо входят удобное программное обеспечение для самостоятельного декларирования и оплаты таможенных пошлин и сборов, актуальные справочники и шаблоны документов, сервис экспертной поддержки ВЭД и образовательный комплекс для начинающих специалистов в международной торговле. 
Общий объем оборотов «Таможенной карты» за 10 месяцев 2021 года достиг 730 млрд руб., что на 35% больше оборотных показателей компании за 10 месяцев 2020 года. Доля компании в перечислениях ФТС от импорта за 10 месяцев 2021г. составляет 21% (20,1% за аналогичный период в 2020 году).
В рамках стратегии цифровой трансформации бизнеса «Таможенная карта» запустила единый набор сервисов — тамо.
«С января по сентябрь 2021 года объем внешней торговли Российской Федерации достиг 555 млрд. долл. (+ 37% к 2020 г.). Мы отмечаем постепенное восстановление рынка к докризисному уровню. Одним из ключевых трендов на рынке международной торговли, безусловно, является цифровая трансформация. В 2021 году мы предложили предпринимателям целый ряд современных цифровых сервисов в области ВЭД, повышающих конкурентоспособность наших клиентов на международных рынках. Объём операций ВЭД в банке «Открытие» в 2021 году превысит 450 млрд руб., более 17 000 клиентов МСБ доверили обслуживание своей внешнеэкономической деятельности банку, то есть каждый 10 клиент на рынке», — прокомментировала Надия Черкасова.
«Оборот платежной системы «Таможенная карта» в 2021 планируется на уровне 920 млрд руб. (+33% к 2020г.). «Таможенная карта», являясь активным участником международной торговли, стремится реагировать на меняющиеся потребности, возникающие у предпринимателей. По данным проводимых нами совместно с НАФИ исследований, наибольшие трудности и неудобства у представителей МСП вызывают организационные моменты, связанные с логистикой и перевозками (16%), таможенные услуги (14%), отчетность и декларирование (9%). Поэтому, в 2021 году мы вывели на рынок новую операционную систему тамо, которая позволит предпринимателям эффективно решать вопросы трансграничного перемещения товаров. Наша операционная платформа тамо позволит предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, а рутинные вопросы передать цифровому помощнику», — отметил Андрей Возмилов.

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