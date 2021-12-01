РУСАЛ: ALLOW вошел в Лигу зеленых брендов

Экономика 01.12.2021 10:39 Новости компаний
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01.12.2021 10:39 Новости компаний
РУСАЛ , ведущий мировой производитель алюминия, сообщает, что принадлежащий компании товарный знак алюминия с низким углеродным следом ALLOW вошел в Лигу зеленых брендов – первый российский рэнкинг брендов, отвечающих целям устойчивого развития.
Лига зеленых брендов – авторитетный негосударственный институт развития, созданный в 2019 году. Задача Лиги – формировать условия для системного внедрения ESG-принципов и подходов в практику отечественных компаний и содействовать устойчивому развитию бизнеса в России. Цель организации – создание критериев «зеленых» товаров как основы для национальной эко-сертификации, а также развитие и продвижение в России идеи устойчивого развития.
Методология рэнкинга Лиги создана ее интеллектуальным партнером, компанией Deloitte, и оценивает корпоративные и продуктовые бренды по управленческим, экологическим и социальным аспектам в сравнении со среднеотраслевыми показателями. При этом анализируется весь жизненный цикл продукта – от его создания до утилизации.
Директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, комментируя включение в ренкинг бренда алюминия с низким углеродным следом ALLOW, отметила: «Оценка зрелости ESG-практик на уровне конкретного продукта – задача небанальная. При этом потребители все чаще выражают заинтересованность именно в том, чтобы видеть сбалансированный анализ конкретного бренда, продукта или сервиса, и таким образом иметь возможность «вознаградить» такой бренд за всю совокупность усилий. В этой связи, позиция ALLOW в рэнкинге российских зеленых брендов показывает, что помимо высоких показателей в сфере управления климатом и энергоэффективностью, наши достижения в сфере сохранения биоразнообразия, этики, обращения с водными ресурсами и отходами, а также социальной ответственности превышают среднеотраслевые значения».
«Наш рэнкинг можно воспринимать как «индекс открытости» брендов: их готовности не только провести внутренний аудит зрелости своих ESG-практик, но и показать эту степень зрелости рынку. В этом году методика была передана Роскачеству для создания стандарта и формирования на его основе «российского зеленого сертификата», который призван создать преимущество именно для российских зеленых брендов. В наших планах на следующий год – ряд инициатив по развитию «зеленой» сертификации, в частности, российского «углеродного сертификата», – сказала президент и со-основатель Лиги зеленых брендов, CEO экосистемы устойчивых сервисов +1 Анастасия Попова.
«Методология оценки брендов разработана с учетом специфики каждого сектора промышленности и позволяет оценить вклад каждого участника в реализацию ESG-повестки и в конечном итоге – в достижение Целей устойчивого развития ООН. Особенно приятно видеть среди первопроходцев рэнкинга Лиги отраслевых лидеров – в их числе бренд алюминия с низким углеродным следом ALLOW компании РУСАЛ, которая решилась опробовать на себе новую методологию и продемонстрировала поистине впечатляющий результат по всем аспектам оценки," – заметила Ирина Антюшина, директор по устойчивому развитию Unilever в России, Украине и Беларуси, одной из организаций-учредителей Лиги.
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).
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