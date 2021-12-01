Экономика 01.12.2021 11:19 Новости компаний
0
01.12.2021 11:19 Новости компаний
Все держатели кредитных карт Opencard могут снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, без ограничений с 1 по 31 декабря этого года.
Комиссия отменена в рамках новогодней акции «Наличные без комиссии» для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard.
Для участия в акции достаточно быть владельцем кредитной Opencard. Если карты ещё нет – ее можно успеть получить и активировать до 31 декабря.
«Декабрь – традиционное время рождественских ярмарок, покупок новогодних подарков для родных и близких. Иногда для этого нужны именно наличные. Поэтому банк «Открытие» решил сделать новогодний подарок клиентам – снимать наличные с кредитной карты Opencard без комиссии они смогут весь декабрь. Уверен, что это предложение поможет нашим клиентам лучше подготовиться к новогодним торжествам», - говорит Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка «Открытие».
Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.
Реклама
ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников01.12.2021 13:03
Экономика 01.12.2021 13:03
Банк «Открытие» упростил снятие наличных для корпоративных клиентов01.12.2021 12:41
Экономика 01.12.2021 12:41
На производстве в Садах Придонья появился новый робот01.12.2021 12:33
Экономика 01.12.2021 12:33
РУСАЛ: ALLOW вошел в Лигу зеленых брендов01.12.2021 10:39
Экономика 01.12.2021 10:39
Сбер приглашает на первый ESG Science Slam01.12.2021 10:39
Экономика 01.12.2021 10:39
Преподаватели Волгоградских вузов стали выпускниками Летней цифровой школы Сбербанка01.12.2021 09:38
Экономика 01.12.2021 09:38
ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки01.12.2021 09:25
Экономика 01.12.2021 09:25
Клиенты Сбербанка в Поволжье совершили уже более 7 млн операций через SberPay01.12.2021 08:54
Экономика 01.12.2021 08:54
Сбер рассказал инвесторам о своей ESG-трансформации30.11.2021 13:21
Экономика 30.11.2021 13:21
ВТБ: российский рынок депозитов в 2022 году вырастет впервые за три года30.11.2021 12:41
Экономика 30.11.2021 12:41
Сбербанк в Волгоградской области в текущем году увеличил выдачу кредитных бизнес-карт30.11.2021 11:35
Экономика 30.11.2021 11:35
СберЛизинг обеспечит поставку специальной дорожной техники для Волгоградского региона30.11.2021 11:00
Экономика 30.11.2021 11:00
ВТБ предлагает продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников30.11.2021 10:17
Экономика 30.11.2021 10:17
Банк «Открытие»: в отсутствие негативных новостей российские рынки будут отыгрывать потери прошедшей недели29.11.2021 17:57
Экономика 29.11.2021 17:57
Волгоградские общепит и торговля слегка «подросли» на фоне ковидных ограничений29.11.2021 16:11
Экономика 29.11.2021 16:11
Реклама