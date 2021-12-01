Расследования 01.12.2021 09:47
0
01.12.2021 09:47
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета Волгоград – Санкт-Петербург в аэропорту Пулково. Борт авиакомпании "Россия" приземлился с неисправным крылом, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Аварийная посадка Sukhoi SuperJet произошла 30 ноября в 01.24. На борту находились 32 пассажира, тревога не объявлялась. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Реклама
Волгоградец избивал 11-летнего сына за плохие оценки01.12.2021 14:00
Расследования 01.12.2021 14:00
Момент поджога «Лэнд Крузер» и «Ягуар» в Волгоградской области попал на видео01.12.2021 13:30
Расследования 01.12.2021 13:30
Водитель BMW из Ростова-на-Дону идет под суд за роковой обгон в Волгоградской области30.11.2021 16:02
Расследования 30.11.2021 16:02
Виновника смертельного наезда на инвалида в Волжском вычислили по крови на машине30.11.2021 14:53
Расследования 30.11.2021 14:53
Сотрудницы крупной компании осуждены за сбыт фальсификата в стоматологии Волгограда30.11.2021 11:29
Расследования 30.11.2021 11:29
В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусе29.11.2021 17:39
Расследования 29.11.2021 17:39
Посетителю кафе в Волгограде разбили голову29.11.2021 15:53
Расследования 29.11.2021 15:53
В Волгограде фитнес-тренера приговорили за наркотики к 7,5 годам колонии29.11.2021 14:48
Расследования 29.11.2021 14:48
Жителя Волгограда осудили за пьяную драку с полицейскими29.11.2021 12:18
Расследования 29.11.2021 12:18
Пассажир автобуса «Москва-Волгоград» провозил зелье в кейсе из-под наушников29.11.2021 12:05
Расследования 29.11.2021 12:05
Оглашен приговор по делу о гибели волгоградки от взрыва газа в квартире29.11.2021 11:54
Расследования 29.11.2021 11:54
Под Волгоградом соседи подрались из-за вкопанной в землю автопокрышки28.11.2021 11:25
Расследования 28.11.2021 11:25
В трусах и в тазиках: двое блогеров поплатились за «голое» шоу на дороге в Волгограде26.11.2021 14:04
Расследования 26.11.2021 14:04
Пятеро арестантов пытались покончить с собой в СИЗО Волгограда25.11.2021 17:17
Расследования 25.11.2021 17:17
В Волгоградской области отверженный ухажер осужден на 12 лет за убийство девушки25.11.2021 17:06
Расследования 25.11.2021 17:06
Реклама