



С начала учебного года более 250 человек посетили комбинат питания “Виво Маркет”, где было организовано 15 экскурсий. На них побывали представители школ, колледжей, предприниматели Волгограда и других регионов страны, а также гости из-за рубежа. 26 ноября комбинат готового питания посетили родители воспитанников детских садов Дзержинского района г. Волгограда.

Гости комбината узнали, что это предприятие, где вопрос безопасности стоит на первом месте.

Как рассказали участникам экскурсии, ни один сотрудник не сможет попасть на производство, пока не пройдет зону санобработки. Машина-санпропускник дезинфицирует сразу и руки, и обувь человека. Пока сотрудник моет и обрабатывает руки дезсредством, специальные барабаны внизу дезинфицируют поверхность его обуви.





“Для профилактики возможных несчастных случаев на производстве, на всех проходных комбината установлены приборы «Алкорамка». Они интегрированы с системой контроля и учета доступа сотрудников в помещения. Турникет срабатывает только после того, как сотрудник произвел выдох в область измерения. Система определяет личность - если все нормально направляет данные в базу и пропускает человека. Если есть угроза, информация моментально поступает ответственным лицам”, - рассказала директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова.

Система водоснабжения построена таким образом, что, даже если во всем городе отключат воду, то как минимум сутки комбинат будет работать в штатном режиме.

На производстве установлена трехступенчатая система химводоочистки. Проверяющие службы дали заключение о том, что вода на комбинате чистая, но ее все равно дополнительно очищают.

Свыше 40% площади производства занимают холодильные и морозильные камеры. Впечатляют участников экскурсий и камеры шокового охлаждения, которые позволяют выводить тепло из блюд мгновенно, сохраняя максимально свежий вид продукта, его вкусовые и внешние качества.

На предприятии очень строго соблюдается поточность, это касается и персонала, и продукции. Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы - все перемещается только по разрешенным маршрутам. Например, сырье из “черной” зоны не может сразу попасть в стерильно чистую “белую” зону, только после специальной обработки. Складские и фасовочные цеха принимают до 60 тонн сырья в смену.

Ответственные за производство полуфабрикатной продукции — овощной, рыбный и мясной цеха. Мясной и рыбный цеха выпускают фарши, котлеты, гуляш и другие вкусности. Овощной цех — место, где выполняется вся «грязная работа». Отсюда овощи «выходят» уже мытые, очищенные и вакуумированные. В цехе яйца происходит его дезинфекция и обработка, а также производство меланжа для собственной буфетной продукции. Она изготавливается в универсальном цеху. Круассаны, пирожки, кексы, пицца, маффины - любимые лакомства школьников.





“Очень впечатлил овощной цех. Момент производства вакуумированной продукции”, - поделилась эмоциями Анна Ивлева заведующая детским садом №362 Дзержинского района. - “Очень понравились пирожки с картошкой. Тесто бесподобное, воздушное, уверена, что дети с удовольствием это кушают.”

“Я восхищена, что в Волгограде реализован такой проект. Мне, как маме трехлетки, хотелось бы, чтобы и в детских садах работал этот оператор питания. Я сказала об этом директору компании Марии Ивановой, надеюсь все получится”, - рассказала гостья комбината Ирина Ковалева.







