Прибавка к пенсии в РФ с 1 декабря будет выборочной

Федеральные новости 28.11.2021 10:17
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28.11.2021 10:17
Только трем категориям пенсионеров с 1 декабря автоматически проиндексируют выплаты. Об этом сообщает сегодня газета «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).
Так, пенсию повысят тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза - до 12 089 рублей.
Также на прибавку к пенсии со следующего месяца могут рассчитывать те пенсионеры, которые уволились в августе текущего года. Это связано с тем, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию только на четвертый месяц. Третья категория - это граждане, подавшие в ноябре заявление на перерасчет.
Напомним, что о предстоящей индексации пенсий сообщалось в середине ноября. Тогда сообщалось, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий еще прорабатываются.
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