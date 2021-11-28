Прибавка к пенсии в РФ с 1 декабря будет выборочной





Только трем категориям пенсионеров с 1 декабря автоматически проиндексируют выплаты. Об этом сообщает сегодня газета «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Так, пенсию повысят тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза - до 12 089 рублей.

Также на прибавку к пенсии со следующего месяца могут рассчитывать те пенсионеры, которые уволились в августе текущего года. Это связано с тем, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию только на четвертый месяц. Третья категория - это граждане, подавшие в ноябре заявление на перерасчет.

Напомним, что о предстоящей индексации пенсий сообщалось в середине ноября. Тогда сообщалось, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий еще прорабатываются.



