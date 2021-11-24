Экономика

Клиенты ВТБ могут управлять торговым эквайрингом онлайн

Экономика 24.11.2021 14:00 Новости компаний
0
24.11.2021 14:00 Новости компаний


ВТБ запустил подключение торгового эквайринга в интернет- и мобильном банках для бизнеса. Клиенты среднего и малого бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут полностью дистанционно оформить сервис, отслеживать все операции по эквайрингу в режиме онлайн, а также пользоваться аналитикой для оценки эффективности работы торговых точек.
Для подключения эквайринга клиенту достаточно заполнить заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite, указав информацию о компании и торговой точке (адрес, модель оборудования, количество терминалов и т.д.). Система автоматически предложит оптимальный тариф на обслуживание, учитывая сферу бизнеса, планируемые обороты и другие данные.
В интернет- и мобильном банках предпринимателям доступны отчеты об операциях по эквайрингу за день, неделю или месяц. Клиенты могут оформить подписку и получать такие отчеты на электронную почту. Сервис также позволяет направить заявку на корректировку операции в ситуациях, когда сделать возврат средств покупателю на терминале не представляется возможным.
Пользователи эквайринга ВТБ получают доступ к аналитической платформе, которая позволяет отслеживать показатели бизнеса на уровне точки продаж и анализировать эффективность деятельности. Предприниматели могут увидеть статистику по среднему чеку, объему трат покупателей в точке продаж за месяц, распределению покупок по часам и дням недели, а также средние траты по отрасли на основе обобщенных данных о транзакциях с использованием карт международной платежной системы MasterCard. Оформить доступ к аналитической платформе можно в интернет-банке ВТБ Бизнес.
«ВТБ в рамках стратегической задачи по цифровизации всех продуктов и услуг для бизнеса регулярно расширяет функционал нового интернет- и мобильного банков. Результатом этой работы становится существенная экономия времени и трудозатрат наших клиентов. Теперь торгово-сервисные предприятия могут без посещения офиса в несколько кликов оформить эквайринг и оперативно начать принимать платежи в своих точках продаж, при этом получая важную для развития и управления бизнесом информацию и статистику», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
ВТБ является одним из лидеров эквайрингового рынка в России. С начала 2021 года оборот банка по данному направлению в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 27%.




 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
24.11.2021 14:37
Экономика 24.11.2021 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 14:24
Экономика 24.11.2021 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 13:23
Экономика 24.11.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 13:16
Экономика 24.11.2021 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 12:21
Экономика 24.11.2021 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 12:10
Экономика 24.11.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.11.2021 12:08
Экономика 24.11.2021 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 10:43
Экономика 24.11.2021 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 10:06
Экономика 24.11.2021 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 09:55
Экономика 24.11.2021 09:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2021 18:06
Экономика 23.11.2021 18:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2021 16:16
Экономика 23.11.2021 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2021 14:43
Экономика 23.11.2021 14:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:00
Волгоградке вынесли приговор за убийство и сожжение няни сынаСмотреть фотографии
17:12
Осеннее обострение: мошенники завалили волгоградцев электронными письмамиСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионникаСмотреть фотографии
16:57
Москвича и волгоградку осудят за фиктивный брак с иностранцем в УрюпинскеСмотреть фотографии
16:33
Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭССмотреть фотографии
16:04
В Котово Волгоградской области грузовик свалил световую опору на домСмотреть фотографии
15:29
Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датамСмотреть фотографии
15:24
Контрактник поплатился за удар полицейского в стиле Брюса Ли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»Смотреть фотографии
13:53
Дачные воры похищали мангалы и баки с участков под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде перед снегом успели озеленить скверСмотреть фотографии
13:23
ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жильяСмотреть фотографии
13:23
Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать федеральный законопроект о QR-кодахСмотреть фотографии
12:45
В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человекСмотреть фотографии
12:37
На трассе под Волгоградом рассыпанный щебень разбивает стекла автомобилейСмотреть фотографии
12:22
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублейСмотреть фотографии
11:18
Под Волгоградом из-за обгонявшего таксиста в ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачейСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель сбил подростка и скрылсяСмотреть фотографии
10:58
Неподвижный полуприцеп собрал «паровозик» из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:31
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеровСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили в психбольницуСмотреть фотографии
10:06
«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населенияСмотреть фотографии
09:44
Из Волгограда откроют прямые рейсы в БелгородСмотреть фотографии
09:43
Торговца суррогатом задержали под Волгоградом после смертельного отравленияСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде сбили 49-летнюю женщину-пешеходаСмотреть фотографии
08:28
Тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
21:17
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроектаСмотреть фотографии
19:45
«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя РоспотребнадзораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 