Клиенты ВТБ могут управлять торговым эквайрингом онлайн

Экономика 24.11.2021 14:00 Новости компаний
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24.11.2021 14:00 Новости компаний
ВТБ запустил подключение торгового эквайринга в интернет- и мобильном банках для бизнеса. Клиенты среднего и малого бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут полностью дистанционно оформить сервис, отслеживать все операции по эквайрингу в режиме онлайн, а также пользоваться аналитикой для оценки эффективности работы торговых точек.
Для подключения эквайринга клиенту достаточно заполнить заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite, указав информацию о компании и торговой точке (адрес, модель оборудования, количество терминалов и т.д.). Система автоматически предложит оптимальный тариф на обслуживание, учитывая сферу бизнеса, планируемые обороты и другие данные.
В интернет- и мобильном банках предпринимателям доступны отчеты об операциях по эквайрингу за день, неделю или месяц. Клиенты могут оформить подписку и получать такие отчеты на электронную почту. Сервис также позволяет направить заявку на корректировку операции в ситуациях, когда сделать возврат средств покупателю на терминале не представляется возможным.
Пользователи эквайринга ВТБ получают доступ к аналитической платформе, которая позволяет отслеживать показатели бизнеса на уровне точки продаж и анализировать эффективность деятельности. Предприниматели могут увидеть статистику по среднему чеку, объему трат покупателей в точке продаж за месяц, распределению покупок по часам и дням недели, а также средние траты по отрасли на основе обобщенных данных о транзакциях с использованием карт международной платежной системы MasterCard. Оформить доступ к аналитической платформе можно в интернет-банке ВТБ Бизнес.
«ВТБ в рамках стратегической задачи по цифровизации всех продуктов и услуг для бизнеса регулярно расширяет функционал нового интернет- и мобильного банков. Результатом этой работы становится существенная экономия времени и трудозатрат наших клиентов. Теперь торгово-сервисные предприятия могут без посещения офиса в несколько кликов оформить эквайринг и оперативно начать принимать платежи в своих точках продаж, при этом получая важную для развития и управления бизнесом информацию и статистику», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
ВТБ является одним из лидеров эквайрингового рынка в России. С начала 2021 года оборот банка по данному направлению в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 27%.
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