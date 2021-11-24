ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья

Экономика 24.11.2021 13:23
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24.11.2021 13:23
ПСБ стал победителем среди российских банков в номинации «Лучшие условия ипотеки на первичном рынке» по версии Frank Mortgage Award 2021.
По «Госпрограмме 2020» ипотечный кредит в ПСБ на покупку жилья в новостройке можно получить по ставке от 5,85%, а по программе «Семейная ипотека» кредит предоставляется по ставке от 4,39%. Максимальный срок кредитования по обеим программам составляет 30 лет, минимальный первоначальный взнос – 15% от суммы кредита. Также клиенты банка могут воспользоваться ипотекой на покупку квартир в рамках совместных программ с застройщиками по субсидированной ставке от 0,5%.
«В этом году сотни тысяч российских семей приобрели собственное жилье на максимально доступных условиях от нашего банка, и мы рады признанию ипотечных программ ПСБ на первичном рынке лучшими по версии авторитетной российской консалтинговой компании Frank RG. Наш банк предлагает клиентам привлекательные условия кредитовая как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам - цифровой инфраструктуре для удобного и безопасного оформления кредитов. Мы провели масштабную работу, чтобы сделать условия по ипотеке еще более доступными – специальные программы с застройщиками позволяют получить кредит на покупку жилья на максимально привлекательных условиях», – говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.
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