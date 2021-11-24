Происшествия

В Волгограде водитель сбил подростка и скрылся

Происшествия 24.11.2021 11:00
0
24.11.2021 11:00


В Волгограде разыскивают водителя, чья машина сбила  17-летнего подростка и скрылась  с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 19:10 вечера в Советском районе. 
По предварительной информации, подросток попал под колеса неизвестной машины, когда на проспекте Университетский переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчика госпитализировали. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
24.11.2021 12:37
Происшествия 24.11.2021 12:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2021 11:18
Происшествия 24.11.2021 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2021 10:58
Происшествия 24.11.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2021 08:58
Происшествия 24.11.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2021 11:14
Происшествия 23.11.2021 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2021 11:07
Происшествия 23.11.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2021 10:28
Происшествия 23.11.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2021 19:33
Происшествия 22.11.2021 19:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2021 10:48
Происшествия 22.11.2021 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2021 10:18
Происшествия 22.11.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2021 10:14
Происшествия 22.11.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2021 18:36
Происшествия 21.11.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2021 10:24
Происшествия 21.11.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2021 13:42
Происшествия 20.11.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2021 11:52
Происшествия 20.11.2021 11:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:45
В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человекСмотреть фотографии
12:37
На трассе под Волгоградом рассыпанный щебень разбивает стекла автомобилейСмотреть фотографии
12:22
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублейСмотреть фотографии
11:18
Под Волгоградом из-за обгонявшего таксиста в ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачейСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель сбил подростка и скрылсяСмотреть фотографии
10:58
Неподвижный полуприцеп собрал «паровозик» из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:31
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеровСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили в психбольницуСмотреть фотографии
10:06
«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населенияСмотреть фотографии
09:44
Из Волгограда откроют прямые рейсы в БелгородСмотреть фотографии
09:43
Торговца суррогатом задержали под Волгоградом после смертельного отравленияСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде сбили 49-летнюю женщину-пешеходаСмотреть фотографии
08:28
Тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
21:17
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроектаСмотреть фотографии
19:45
«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя РоспотребнадзораСмотреть фотографии
18:06
Волгоградское МУП распродает активыСмотреть фотографии
17:57
Экс-директору элеватора в Волгоградской области дали 7 лет за 320 миллионов ущербаСмотреть фотографии
17:40
В 2022 году из Волгограда в Воронеж полетят самолетыСмотреть фотографии
16:52
Кабинеты волгоградских следователей отмоют от COVID-19Смотреть фотографии
16:46
ВТЗ стал победителем национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021»Смотреть фотографии
16:02
Крупная партия школьных автобусов уехала в районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:02
ŠKODA KAROQ: успешный представитель модельного ряда маркиСмотреть фотографии
15:38
После ухода главы района Волгоградской области на чиновников накопали много делСмотреть фотографии
14:46
Противниц QR-кодов осудят за вторжение в здание Роспотребнадзора в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:37
Волгоградские полицейские настигли «карманников» в коттедже за высоким забором в Тамбове (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Бастрыкин поручил следователем разобраться с закрытием филиала онкодиспансера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре TycoonСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области не удается переломить ситуацию с коронавирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 