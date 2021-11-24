В Волгограде водитель сбил подростка и скрылся

Происшествия 24.11.2021 11:00
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24.11.2021 11:00
В Волгограде разыскивают водителя, чья машина сбила 17-летнего подростка и скрылась с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 19:10 вечера в Советском районе.
По предварительной информации, подросток попал под колеса неизвестной машины, когда на проспекте Университетский переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчика госпитализировали.
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