В Волгограде водитель сбил подростка и скрылся





В Волгограде разыскивают водителя, чья машина сбила 17-летнего подростка и скрылась с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 19:10 вечера в Советском районе.

По предварительной информации, подросток попал под колеса неизвестной машины, когда на проспекте Университетский переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчика госпитализировали.



