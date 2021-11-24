Расследования

Торговца суррогатом задержали под Волгоградом после смертельного отравления

Расследования 24.11.2021 09:43
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24.11.2021 09:43


Житель Волжского подозревается в торговле суррогатным алкоголем, от которого один человек погиб и четверо получили тяжелые отравления. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, 41-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовно дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, с июля по сентябрь текущего года подозреваемый, преследуя цель извлечения материальной прибыли, на территории Волжского продавал спиртосодержащую жидкость под видом крепкого алкогольного напитка. В результате от употребления этого напитка в августе 2021 года скончался один человек, а еще четверо получили тяжелое отравление, вызванное токсическим действием метанола.
В ходе проведения обыска в принадлежащем ему гараже и автомобиле обнаружены емкости со спиртосодержащей жидкостью. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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