В Волгограде ищут очевидцев ДТП с раненым ребенком





Полиция ищет свидетелей наезда Renault Kaptur на 11-летнего ребенка в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне вечером 34-летний водитель иномарки напротив дома №58/1 по улице 8-й Воздушной Армии совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. С целью выяснения полных обстоятельств случившегося, полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия.





Граждан, которые обладают информацией по данному факту, видеозаписями ДТП, просят обратиться по телефону: (8442) 93-75-02 (дежурная часть отдела полиции №3).



