Происшествия

В Волгоградской области грузовик завалился на частный дом

Происшествия 21.11.2021 18:36
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21.11.2021 18:36


В Котово Волгоградской области грузовик с прицепом опрокинулся на частный дом. Как сообщает ИА «Высота 102», фото выложили пользователи социальной сети. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности выясняются в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото Kotovo_live ВК.

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