Профессор ВолгГМУ рассказала, как волгоградкам сохранить беременность в пандемию





Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института НМФО ВолгГМУ, врач акушер-гинеколог Людмила Ткаченко в университетском проекте «Позовите профессора!» перечислила основные болезни, которые мешают волгоградкам стать счастливыми мамами. Особое внимание заслуженный врач РФ уделила мерам по предотвращению развития пороков у детей.

«Забеременела – значит здоровая! Пошла в роддом и оттуда должны выйти двое здоровых и мать, и ребенок – к сожалению, не всегда так!», – подчеркивает акушер-гинеколог.

Первые роды у женщин в России все чаще происходят в возрасте 30 лет и старше. К этому моменту будущая мать накапливает целый ряд болезней, которые способны влиять на процесс вынашивания ребенка, состояние самой матери и её плода.

С какими угрозами сталкиваются беременные женщины? Как правильно подготовиться к зачатию? С помощью чего можно оздоровить и защитить свой организм? Почему будущая мать несет ответственность не только за своих детей, но и внуков? Как сохранить беременность в условиях пандемии?

Ответы на эти и другие важные для будущих родителей вопросы - в очередном выпуске проекта ВолгГМУ «Позовите профессора!».