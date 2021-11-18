В парке Волгограда похитили 20 кустов роз





В парке «50 лет Октября» Кировского района пропали 20 кустарников роз. Пустые лунки обнаружили сотрудники МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда», сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Данный объект только готовится к сдаче, поэтому подрядчику придется высадить новые кусты роз вместо похищенных. Цветы успели порадовать горожан чуть меньше месяца, когда в рамках реконструкции парка здесь высадили 160 лиственных деревьев и 200 кустарников.

Факты пропажи растений в благоустроенных парках и скверах в Волгограде фиксируются регулярно. Так, в Дзержинском районе на бульварной зоне проспекта им. Жукова, где совсем недавно завершились работы по реконструкции, неизвестные горожане выкопали девять кустарников бирючины и кизильника. Также в текущем году в Центральном районе вандалы похитили петуньи из кашпо на пересечении улиц Мира и Комсомольской, несколько десятков кустов роз пропали с бульварной зоны по пр. Ленина.



