Происшествия

В парке Волгограда похитили 20 кустов роз

Происшествия 18.11.2021 17:14
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18.11.2021 17:14


В парке «50 лет Октября» Кировского района  пропали 20 кустарников роз. Пустые лунки обнаружили сотрудники МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда», сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
Данный объект только готовится к сдаче, поэтому подрядчику придется высадить новые кусты роз вместо похищенных. Цветы успели порадовать горожан чуть меньше месяца, когда в рамках реконструкции парка здесь высадили 160 лиственных деревьев и 200 кустарников.
Факты пропажи растений в благоустроенных парках и скверах в Волгограде фиксируются регулярно. Так, в Дзержинском районе на бульварной зоне проспекта им. Жукова, где совсем недавно завершились работы по реконструкции, неизвестные горожане выкопали девять кустарников бирючины и кизильника. Также в текущем году в Центральном районе вандалы похитили  петуньи из кашпо на пересечении улиц Мира и Комсомольской, несколько десятков кустов роз пропали с бульварной зоны по пр. Ленина.

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