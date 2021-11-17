В Волгограде досрочно открывают ледовый каток





Сегодня в Волгограде состоится открытие ледовое катка в пойме реки Царица. Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка "Раздолье" Андрей Еркин, накануне были закончены все работы на площадке, украшена и прилегающая к катку территория. В этом году здесь установили 500 метров гирляндной подсветки, которая будет освещать ледовую площадку.





Заливка катка в парке "Раздолье" в Волгограде началась 10 ноября - в этот день также стали готовить катки на Красной площади и ВДНХ в Москве. Ранее планировалось, что ледовая площадка в Волгограде будет готова в 20-х числах ноября, но специалистам удалось ускорить этот процесс и сдать работу досрочно.





Общая площадь катка в Волгограде, напомним, составляет 1800 кв. метров. Одномоментно на нем могут находиться 350-400 человек. В этом году, как и прежде, каток будет работать ежедневно, с 10:00 до 22:00 с техническими перерывами между сеансами.





Пункт проката коньков оборудовали санитайзерами и воздухоочистителями. Чтобы избежать скопления людей внутри пункта проката, посетителей будут обслуживать через уличные окна выдачи. Для переобувания будет подготовлена специальная зона на открытом пространстве.

Фото парка "Раздолье"



