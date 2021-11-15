«Это невыносимо»: в Волгограде замерзающая блокадница просит помощи

Общество 15.11.2021 20:06
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15.11.2021 20:06
Хроническую проблему с отоплением не в силах решить 82-летняя блокадница Карина Петровна Заблоцкая, которая проживает в многоквартирном доме по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Пожилая женщина сообщила ИА "Высота 102", что отопительный сезон в ее жилище начался лишь условно. "В спальне и на кухне батареи ледяные, в зале еле-еле теплые. Я включаю газовые конфорки и они у меня целый день горят, так и спасаюсь. Газ - единственное, что по карману. Обогреватели я стараюсь не включать, они столько накручивают света, что потом получаю счета и пугаюсь", - рассказала Карина Петровна. Находиться в ледяной квартире, со слов женщины, та еще пытка. "У меня аллергия на холод. Я кутаюсь в кофты, одеяла, хожу в шерстяных носках. Отвратительно топили и в прошлом году, но тогда после обращения к вам, журналистам, ситуацию решили, мне помогли и отопление наладили. В этом году история снова повторяется. Я замерзаю. Прошу, помогите мне!", - умоляет пожилая женщина чуть ли не плача.
По ее словам, обращения в УК результатов не принесли. Замерзающую пенсионерку, которая имеет статус жительницы блокадного Ленинграда, возмущают и коммунальные счета, которые пожилая женщина получает исправно. "За октябрь мне насчитали больше 3 тысяч рублей, представляете? Я еще и плачу за свои мучения!", - негодует Карина Петровна.
В прошлом году, напомним, "Высота 102" уже сообщала о замерзающей в своей квартире блокаднице. Тогда власти Волгограда вмешались в ситуацию и управляющая компания провела наладку внутридомовых сетей теплоснабжения в доме №91/5 по улице Кузнецкой, где проживает пожилая женщина. Тогда Карина Петровна утверждала, что с 2012 года регулярно жалуется в различные инстанции на оказание ей услуги по отоплению ненадлежащего качества, но сталкивается с этой проблемой снова и снова.
Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, в администрации Волгограда взяли на контроль ситуацию с отоплением в квартире блокадницы, проживающей по адресу ул. Кузнецкая, 91/5. "Ранее женщина не обращалась в мэрию с жалобами на недостаточное теплоснабжение в жилье, сегодня, получив сигнал, специалисты оперативно прибыли по адресу и провели замеры температуры воздуха во всех жилых помещениях", - рассказали в горадминистрации.
Результаты замеров показали, что температура в различных комнатах составляет 20-21 градус Цельсия, что соответствует нормативам федерального жилищного законодательства. Он составляет от 18 до 22 градусов Цельсия. Тем не менее, муниципалитет продолжит держать на контроле ситуацию с теплом в квартире блокадницы, а также функционирование внутридомовых сетей и работу обслуживающей жилой дом компании, заверили в администрации.
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