«Это невыносимо»: в Волгограде замерзающая блокадница просит помощи





Хроническую проблему с отоплением не в силах решить 82-летняя блокадница Карина Петровна Заблоцкая, которая проживает в многоквартирном доме по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Пожилая женщина сообщила ИА "Высота 102", что отопительный сезон в ее жилище начался лишь условно. "В спальне и на кухне батареи ледяные, в зале еле-еле теплые. Я включаю газовые конфорки и они у меня целый день горят, так и спасаюсь. Газ - единственное, что по карману. Обогреватели я стараюсь не включать, они столько накручивают света, что потом получаю счета и пугаюсь", - рассказала Карина Петровна. Находиться в ледяной квартире, со слов женщины, та еще пытка. "У меня аллергия на холод. Я кутаюсь в кофты, одеяла, хожу в шерстяных носках. Отвратительно топили и в прошлом году, но тогда после обращения к вам, журналистам, ситуацию решили, мне помогли и отопление наладили. В этом году история снова повторяется. Я замерзаю. Прошу, помогите мне!", - умоляет пожилая женщина чуть ли не плача.

По ее словам, обращения в УК результатов не принесли. Замерзающую пенсионерку, которая имеет статус жительницы блокадного Ленинграда, возмущают и коммунальные счета, которые пожилая женщина получает исправно. "За октябрь мне насчитали больше 3 тысяч рублей, представляете? Я еще и плачу за свои мучения!", - негодует Карина Петровна.



