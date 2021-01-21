В Волгограде УК наладила теплоснабжение дома, где проживает 82-летняя блокадница





Управляющая компания провела наладку внутридомовых сетей теплоснабжения в доме по улице Кузнецкой, где проживает 82-летняя блокадница. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, контрольные мероприятия департамента ЖКХ и ТЭК показали, что проведенная работа привела к повышению температуры батарей в квартирах пожилой женщины и ее соседей. Завтра утром специалисты профильного ведомства снова приедут в эту многоэтажку и повторно замерят температуру воздуха в жилых помещениях.

Напомним, как уже сообщало информагентство, Карина Петровна Заблоцкая, имеющая статус жительницы блокадного Ленинграда, страдает от холода в своей квартире не первый год. "Если на кухне и в гостиной в батареях жизнь еще теплится, то в спальне совсем все плохо. Уже сил нет терпеть, у меня же аллергия на холод. Подруга спрашивает, как ты здесь живешь? А я отвечаю: у меня блокада!", - рассказала "Высоте 102" хозяйка ледяной квартиры.

В администрации города пояснили, что обращений по поводу некачественного теплоснабжения дома №91/5 по улице Кузнецкой в конце прошлого года и в начале этого - не поступали. После направления в мэрию редакционного запроса информагентства, специалисты департамента взяли на контроль ситуацию и понудили ООО "УК Ворошиловского района" наладить отопление в доме.



