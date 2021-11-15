ВТБ принял заявки по новой программе ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей

Экономика 15.11.2021 13:57 Новости компаний
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15.11.2021 13:57 Новости компаний
ВТБ получил более 2,1 тыс. заявок от бизнеса на общую сумму 15 млрд рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности. Кредиты запрашивают предприятия ресторанного, гостиничного бизнеса и туристических услуг, кинотеатров, сферы дополнительного образования и других требующих поддержки отраслей. Первые сделки с клиентами заключены во Владимирской, Иркутской, Оренбургской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком АО.
ВТБ приступил к приему заявок по возобновленной госпрограмме ФОТ 3.0 с 25 октября. По условиям программы до конца года предприниматели могут оформить кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. В первые полгода заемщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту.
«С начала пандемии бизнес накопил большой опыт работы в условиях вынужденных ограничений, но есть отрасли, наиболее подверженные влиянию эпидемиологических мер. Поддержка предпринимателей – стратегическая задача ВТБ, поэтому банк начал работу по программе сразу, как было принято решение о ее возобновлении. Это еще одна возможность для среднего и малого бизнеса своевременно получить актуальную помощь − кредитные средства на льготных условиях. С первых дней мы видим высокий интерес клиентов к этому инструменту поддержки во всех федеральных округах и ведем активную работу по реализации программы», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и ИП из определенного Правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.
Клиенты, уже получившие в марте-июле 2021 года льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, могут увеличить срок их погашения с 6 до 12 месяцев. Оформить пролонгацию по таким ранее заключенным договорам в рамках программы ФОТ 3.0 можно до 1 декабря 2021 года.
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